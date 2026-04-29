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Qué era de la vida de Ale Sergi antes de ser famoso: pocos lo saben.

El líder de Miranda tuvo que atravesar un largo camino hasta llegar a conformar la exitosa banda pop y ser uno de los artistas más queridos de la industria musical argentina.

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

  • A los 54 años, Alejandro Sergi lidera Miranda! tras dos décadas de éxito y participaciones como jurado en programas de TV.
  • En su juventud, el artista formó parte de una empresa de servicios realizando tareas para eventos masivos y discursos presidenciales.
  • Antes de su salto al estrellato, integró la banda underground Mamá Vaca, donde experimentó con el rap y el reggae.
  • En 2001, tras conocer a Juliana Gattas y formar el dúo Lirio, fundó la banda que se convirtió en un ícono del pop.

Ale Sergi es una de las figuras más consolidadas de la escena artística argentina. A sus 54 años, el líder de Miranda! ya acumula más de dos décadas de éxito ininterrumpido en la industria musical.

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En los últimos años, el artista continuó expandiendo su fama y reconocimiento gracias a su rol de DJ en la "Fiesta Poppa" y su destacada participación como jurado en grandes certámenes televisivos como La Voz Argentina y el Festival de Viña del Mar.

Ale Sergi
Ale Sergi fue jurado de La Voz Argentina en su primera edición, en 2012, y en 2025.

Ale Sergi fue jurado de La Voz Argentina en su primera edición, en 2012, y en 2025.

Para muchos, sería difícil imaginar al carismático integrante del dúo pop, sentado detrás de un escritorio revisando papeles, pero así era su vida antes de cumplir su ambición musical. Detrás de los trajes extravagantes y el falsete que conquistó Latinoamérica, se esconde una etapa que el músico suele recordar en las entrevistas con una mezcla de humor y alivio por haber quedado en el pasado.

A qué se dedicaba Ale Sergi antes de ser famoso

Antes de los estadios llenos y los trajes coloridos, la rutina de Sergi no tenía nada de extraordinaria. Su principal ocupación era la de empleado administrativo en una fábrica de galletitas. "No me gustaba para nada, me quería matar. Pero bueno, trabajaba para comprarme todos estos equipos", confesó sobre aquella época.

Ese sacrificio no era por vocación contable, sino un medio necesario para alimentar su verdadera pasión: la música. Según sus propias palabras, el artista mantenía ese trabajo para poder comprar instrumentos y otras cosas necesarias para componer sus primeras canciones.

Además de su paso por la fábrica, Ale también trabajó en una empresa de servicios llamada E&S, donde participó en la logística de eventos muy variados, desde recitales de la banda tributo The Beats hasta discursos presidenciales en la Feria del Libro. Incluso llegó a pasar música en la mítica discoteca Cemento, explorando su faceta como DJ mucho antes de ser una estrella.

Mamá Vaca - Ale Sergi

Sin embargo, el camino no fue directo ni sencillo. Mientras el sueño de convertirse en músico profesional persistía, Sergi había probado suerte con diversas bandas. Una de las experiencias cruciales fue con un grupo algo underground llamado Mamá Vaca, un proyecto donde experimentó con estilos como el rap y el reggae. La banda no logró el éxito deseado: "Y porque no le gustó a la gente", admitió Sergi sobre las razones detrás del modesto traspié del grupo que llegó a grabar dos discos.

La pieza que faltaba en el rompecabezas apareció a finales de los 90. Ale conoció a Juliana Gattas durante un concierto de jazz donde ella cantaba. La conexión fue inmediata; ambos compartían una fascinación mutua por la estética y el sonido pop.

Lolo Fuentes, exguitarrista de Miranda! (2)

Antes de bautizarse como Miranda!, el dúo formó un proyecto llamado "Lirio", donde él se encargaba de la programación electrónica y Juliana de las voces, versionando temas de jazz. Fue recién tras componer su primer tema original, "Imán", cuando decidieron dar el salto definitivo.

Sumaron a Lolo Fuentes en la guitarra y a Bruno de Vincenti en la programación para formar Miranda! en 2001, bautizando al grupo en honor al actor Osvaldo Miranda. A partir de allí, el resto es historia conocida: el administrativo de la fábrica de galletitas se convirtió en el referente máximo del pop argentino con temas que siguen alcanzando el top en los ránkings de canciones más importantes.

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