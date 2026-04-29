29 de abril de 2026 Inicio
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Paro por el Día del Trabajador: qué servicios funcionarán

La protesta gremial prevista para este jueves abre un escenario de incertidumbre. Clases, bancos, organismos públicos, recolección de residuos y atención en dependencias estatales podrían verse afectados. La incógnita es cuáles mantendrán la actividad y cuáles quedarán paralizados.

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No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.

Ignacio Petunchi

La protesta gremial impulsada por la CGT, prevista para este jueves 30 de abril como antesala del feriado del Día del Trabajador, abre un escenario de incertidumbre. Clases, bancos, organismos públicos, recolección de residuos y atención en dependencias estatales podrían verse afectados. La incógnita es cuáles mantendrán la actividad y cuáles quedarán paralizados.

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Durante varios días se habló de un paro general, pero desde la central obrera aclararon que será principalmente una movilización nacional con fuerte apoyo gremial de sindicatos estatales y agrupaciones de la CTA.

El reclamo apunta contra la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo, además de la inflación y el deterioro del empleo. Aunque no confirmaron un paro general, la central obrera advirtió que podrían endurecer las medidas si no hay respuestas oficiales y algunos sindicatos podrían suspender sus actividades, según cada sector y provincia.

Guardia médica Hospital Argerich Ciudad de Buenos Aires CABA

Qué actividades se verán afectadas

En educación no se prevé suspensión de clases en niveles inicial, primario y secundario, aunque algunos gremios docentes podrían sumarse a la marcha convocada por la CGT.

En universidades nacionales sí podrían darse medidas puntuales por reclamos salariales y de financiamiento, lo que podría afectar el dictado de clases en algunas facultades.

Otros sectores confirmaron suspensión total de actividades

  • Recolección de residuos
  • Atención en organismos públicos
  • Correo
  • Logística
  • Varias dependencias estatales

La adhesión de camioneros, empleados administrativos y municipales variará según cada ciudad, generando un panorama desigual en distintos distritos. En cuanto a la salud pública se garantizan guardias mínimas, mientras que supermercados y comercios privados funcionarán con normalidad.

Por último, la actividad bancaria también se verá impactada: la Asociación Bancaria convocó a marchar el 30 de abril en Plaza de Mayo y advirtió que profundizará el plan de lucha si no hay respuestas al reclamo por el cierre de 12 tesorerías del Banco Central. Esto podría generar demoras en la atención al público y afectar operaciones en sucursales durante la jornada.

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