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La biopic de Michael Jackson recaudó 218 millones de dólares en sólo 4 días y anuncian su secuela

La productora Lionsgate adelantó que la segunda parte de la historia del músico ya tiene un 30% de su contenido listo por el director de cine estadounidense Antoine Fuqua.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

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La biopic de Michael Jackson que recaudó 218 millones de dólares en la taquilla mundial en sólo 4 días, tendrá su secuela. La continuación de la historia de la leyenda musical de Hollywood fue confirmada por la productora Lionsgate.

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo.
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La gran sorpresa es que el proceso de producción ya está adelantado. Se trata del 30% de la biopic que fue cortado por el director de cine Antoine Fuqua que quedó afuera de la nueva entrega. Debido a ésto se espera que el estreno sea más rápido que la biografía que tardó 2 años en total.

El presidente de división de cine del estudio, Adam Fogelson, reveló que el proyecto de una continuación no es algo impulsivo sino que estaba dentro de lo previsto: "Llevábamos meses preparándonos para una posible secuela, pero queríamos ver primero la reacción de los fans".

Sólo en Norteamérica la vieron 97 millones de espectadores, y superó ampliamente a Straight Outta Compton, película biográfica de drama musical que narra el ascenso y la caída del influyente grupo de rap N.W.A. (60 millones) y el inicio de Bohemian Rhapsody, la historia de la banda británica Queen y su icónico cantante, Freddie Mercury (51 millones). En la Argentina, asistieron 258 mil espectadores.

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Michael: la película biográfica del músico

La producción de la biopic Michael (2026) tuvo un proceso extenso de 2 años de trabajo, en los que hubo regrabaciones, para cambiar el desenlace de la película. La historia relata desde la infancia del cantante hasta su consolidación como estrella global, tiene una duración de aproximadamente 2 horas y 10 minutos.

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