Julieta Poggio rompió el silencio sobre el retoque estético dental: "Envidiosos"

La exparticipante de Gran Hermano respondió al hostigamiento digital ante las críticas sobre sus carillas dentales.

Julieta Poggio salió al cruce de las críticas sus carillas dentales , que hace días son el centro de los comentarios en las redes sociales, que castigaron a la influencer por el aspecto estético luego del tratamiento odontológico.

"Me sentí muy mal estos días... Estuve mucho respondiendo el hate y los comentarios. Muchas personas que son haters, además de odiadores son envidiosos" , aseguró la actriz en el streaming La Casa.

La mediática decidió poner un punto final ante quienes opinaron en contra de su nueva dentadura, entre ellos profesionales de la odontología que las describieron como "sobredimensionadas", "poco armónicas" y de color "blanco artificial".

Poggio tuvo una participación en Rumis y contó que recibió muchos comentarios de gente que la sigue: "Quizá me quería decir algo de buena manera para ayudarme , pero como yo no estaba bien, ninguno de esos comentarios podía tomármelos bien" .

[STREAM] "Me quita mi propia energía": "Juli" Poggio estuvo "un poquito mal" los últimos días, porque le afectó mucho el "hate" y los "comentarios", aunque sabe que "son envidiosos". pic.twitter.com/3J49QofqFr https://t.co/fDlJYJCN2w

La exintegrante de Gran Hermano aseguró: "Por más que me digan 'te lo digo porque te quiero o porque te quiero ver bien'...a veces no lo tomás de buena manera, más cuando estás mal".

Cómo es el tratamiento estético de Julieta Poggio

Julieta Poggio se sometió a un retoque estético dental, colocándose carillas de porcelana para modificar el tamaño y forma de sus dientes, para lograr una sonrisa más blanca y uniforme. El procedimiento generó polémica en redes sociales por el resultado final, que algunos odontólogos y seguidores consideraron poco natural o desproporcionado.