15 de marzo de 2026 Inicio
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La UEFA confirmó la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España

El organismo europeo anunció que el partido previsto para el 27 de marzo en Qatar no se disputará por la tensión política en Medio Oriente.

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La UEFA confirmó la suspensión de la Finalísima entre Argentina y España

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalísima entre Argentina y España

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La UEFA confirmó oficialmente la suspensión de la Finalísima que debían disputar la Selección Argentina y la Selección de España, campeones de la UEFA Euro 2024 y de la Copa América 2024, respectivamente. El encuentro estaba programado para el 27 de marzo en Qatar, pero finalmente quedó cancelado.

“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobreuna fecha alternativa”, aseguró UEFA
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Por qué se suspendió la Finalissima entre Argentina y España: el comunicado de la UEFA

En un comunicado difundido este domingo, el organismo explicó que la decisión se tomó tras “largas conversaciones” con las autoridades organizadoras del país asiático y que el contexto político en la región terminó por impedir la realización del partido.

Desde la entidad remarcaron que la cancelación representa “una gran decepción”, especialmente porque Qatar había vuelto a ofrecerse como sede con instalaciones y organización de primer nivel para albergar un evento internacional de esta magnitud.

Las alternativas que no prosperaron

En el mismo comunicado, la UEFA detalló que buscó alternativas de urgencia para evitar la suspensión definitiva del partido. La primera posibilidad fue trasladar el encuentro al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, manteniendo la fecha original y con una distribución equitativa de entradas entre ambas hinchadas. Sin embargo, según el organismo europeo, esa opción fue rechazada por la Asociación del Fútbol Argentino.

La segunda propuesta contemplaba una Finalísima a doble partido: el primero en Madrid el 27 de marzo y el segundo en Buenos Aires en una futura ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Tampoco prosperó.

Incluso se intentó encontrar una sede neutral en Europa para disputar el encuentro en la fecha prevista o, como alternativa, el 30 de marzo. La UEFA aseguró que también pidió a Argentina un compromiso para esa posibilidad, pero la propuesta fue nuevamente descartada.

Desde el lado argentino, la alternativa planteada fue disputar el partido después del próximo Mundial. No obstante, España no contaba con fechas disponibles en su calendario, por lo que la idea quedó rápidamente fuera de consideración. Finalmente, Argentina propuso jugar el 31 de marzo, una fecha que, según explicó la UEFA, resultó inviable desde el punto de vista organizativo.

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