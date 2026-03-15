15 de marzo de 2026 Inicio
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Por qué se suspendió la Finalissima entre Argentina y España: el comunicado de la UEFA

Por motivo de la guerra en Medio Oriente, el encuentro que se iba a disputar el 27 de marzo en Qatar debió cambiar de sede, pero entre las Confederaciones no lograron acordar un estadio neutral.

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“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobreuna fecha alternativa”

“No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”, aseguró UEFA

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En medio de la guerra en Medio Oriente, UEFA confirmó que el encuentro de la Finalissima ante Argentina quedó suspendido y apuntó contra la AFA por no lograr un acuerdo para reprogramar el choque que estaba programado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar.

La UEFA confirmó la suspensión de la Finalísima entre Argentina y España
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“Se cancela la edición de 2026 de Finalissima. No ha sido posible llegar a un acuerdo con Argentina sobre una fecha alternativa”, tituló la Confederación europea en el comunicado de prensa lanzado en las primeras horas de este domingo.

En el mismo, el organismo expresó su agradecimiento “al comité organizador y a las autoridades pertinentes de Qatar por el trabajo realizado para intentar acoger el partido y su certeza de que la paz volverá pronto a la región”.

“Con la firme determinación de salvar el importante partido, y a pesar de las comprensibles dificultades de reubicar un encuentro de tal importancia con tan poca antelación, la UEFA exploró otras alternativas viables, pero todas resultaron inaceptables para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”, expresaron.

En esa línea, detallaron que intentaron poner varias opciones para disputarse el encuentro; la primera fue jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, “esto habría proporcionado un escenario de primer nivel, digno de un evento tan prestigioso, pero Argentina se negó”. Además, se ofreció realizar la final a partido doble, el 27 de marzo en Madrid y el otro en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la UEFA EURO y la Copa América 2028, pero “también fue rechazada”.

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Mientras que, en la última instancia, “la UEFA solicitó a Argentina el compromiso de que, si se encontraba una sede neutral en Europa, el partido podría disputarse el 27 de marzo, tal como estaba previsto y anunciado el 18 de diciembre de 2025, o en la fecha alternativa del 30 de marzo. Esta propuesta también fue rechazada”.

Más allá que desde Argentina propuso jugar el choque para después del Mundial 2026, esta oferta no se podría concretar ya que “España no tenía fechas disponibles, esa opción tuvo que descartarse”.

“Finalmente, y en contra del plan original acordado de que el partido se disputara el 27 de marzo, Argentina manifestó su disponibilidad para jugar exclusivamente el 31 de marzo, fecha que resultó inviable. En consecuencia, y para pesar de la UEFA, esta edición de la Finalísima ha sido cancelada”, concluyeron en el texto.

Por qué se creó el torneo Finalíssima

La Finalísima se creó como parte de la estrecha colaboración entre la UEFA y la CONMEBOL y reúne a los campeones de Europa y Sudamérica en una celebración del más alto nivel del fútbol internacional.

Argentina, la vigente campeona del mundo, ganó la edición inaugural en 2022 con una victoria por 3-0 sobre Italia en el estadio de Wembley en Londres.

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