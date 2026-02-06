6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Bolivia quiere nacionalizar a un exjugador de la Selección argentina para el repechaje del Mundial

El entrenador del seleccionado boliviano, Óscar Villegas, confirmó que podrían incorporar a un deportista que formó parte de la élite del fútbol de nuestro país y que actualmente juega en un club del Ascenso. De quién se trata.

Por
El seleccionado boliviano podría contar con un jugador argentino para el repechaje del mundial. 

El seleccionado boliviano podría contar con un jugador argentino para el repechaje del mundial. 

Getty Images

La Selección de Bolivia inició gestiones para nacionalizar a Braian Guille, delantero de Olimpo de Bahía Blanca, con el objetivo de disputar el repechaje mundialista frente a Surinam. Esta decisión busca reforzar el plantel de cara al partido decisivo en México tras la confirmación de la doble ciudadanía del futbolista.

La Selección argentina comenzará su concetración el 1 de junio de cara al debut
Te puede interesar:

La Selección eligió a Kansas City para hacer base en el Mundial 2026: cómo es el lugar y dónde queda

El director técnico Óscar Villegas confirmó en TyC Sports que ya existieron contactos para sumar al atacante de origen olavarriense, quien pasó por la Selección argentina Sub 20 y tiene ascendencia boliviana. Guille representaría el tercer caso de un jugador nacido en el extranjero bajo la conducción actual del equipo verde ya que, anteriormente, el proceso incluyó al paraguayo Juan Godoy y al joven argentino Máximo Mamani, cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield.

La confirmación oficial de este interés surge en un contexto de profunda crisis ofensiva para el conjunto del Altiplano. La Verde atraviesa una sequía de goles preocupante tras anotar apenas un tanto en sus últimas seis presentaciones internacionales. Por este motivo, el cuerpo técnico prioriza la llegada de atacantes con experiencia en ligas competitivas que aporten soluciones inmediatas en la red.

Brian Guille TyC Sports
Brian Guille con la camiseta de Racing Club.

Brian Guille con la camiseta de Racing Club.

Ante los rumores sobre una posible vuelta del histórico Marcelo Moreno Martins, el entrenador fue tajante y descartó su convocatoria para esta instancia. Respecto al goleador retirado, Villegas declaró: "Me sigue pareciendo poco serio, estamos absolutamente encima del partido, es prácticamente imposible". Por eso, el nombre de Braian Guille cobró fuerza como la opción principal para el frente de ataque.

El recorrido deportivo de Brian Guille

El exjugador de Racing Club tuvo un breve paso por Deportivo Riestra durante la temporada 2025 en la Liga Profesional. En ese ciclo con el Malevo, el delantero disputó nueve encuentros, marcó dos goles y otorgó una asistencia fundamental. Actualmente se encuentra en el club de Bahía Blanca a la espera del inicio del próximo Torneo Federal A.

La carrera del olavarriense incluyó participaciones en la Selección Argentina Sub 20, donde compartió plantel con figuras de la talla de Lautaro Martínez. Tras su debut en un clásico frente a Independiente en 2015, el futbolista transitó por diversos clubes del ascenso nacional. Su rendimiento más destacado ocurrió en Brown de Adrogué, cuando eliminó al Rojo en la Copa Argentina.

Guille Lautaro Marínez
Brian Guille con Lautaro Martínez en el seleccionado argentino.

Brian Guille con Lautaro Martínez en el seleccionado argentino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina confirmó su ciudad base en el Mundial 2026: "Es el sitio ideal"

La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

El estadio de Pocitos de Montevideo, donde Laurent hizo el primer gol de los mundiales.
play

El estadio perdido en Uruguay: qué pasó con la cancha donde se hizo el primer gol de la historia de los mundiales

El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Joseph Blatter, expresidente de FIFA.

Joseph Blatter respaldó la idea de un boicot al Mundial de Estados Unidos

La Selección arrancará el Mundial 2026 en la ciudad de Kansas.

El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

Rating Cero

La modelo compartió su nueva dinámica familiar con la llegada de la beba.

Pura ternura: Cami Homs compartió las primeras fotos de Aitana, su hija con José "Principito" Sosa

La mediática hizo un descargo contra la envida hacia sus colegas.

"Pura envidia": Graciela Alfano paralizó las redes con un mensaje para sus colegas

El actor participó de Los Simuladores y otras importantes ficciones nacionales.

Murió un reconocido actor de Los Simuladores, Rincón de Luz y Los Roldán

La conductora explicó que desconoce el origen de la deuda millonaria.

Wanda Nara pagó una fortuna para saldar sus multas de tránsito: cuál fue la cifra millonaria

Las nuevas incorporaciones en Netflix que te sorprenderán
play

Una serie de comedia y fantasía estrenó su nueva temporada en Netflix y es de lo más visto: cómo se llama

Las internas entre los participantes del reality trascendieron del set de grabación.

Escándalo en Masterchef: aseguran que la relación entre Ian Lucas y el Chino Leunis está terminada

últimas noticias

El seleccionado boliviano podría contar con un jugador argentino para el repechaje del mundial. 

Bolivia quiere nacionalizar a un exjugador de la Selección argentina para el repechaje del Mundial

Hace 33 minutos
El colaborador remarcó que Francisco priorizó las periferias del mundo y los conflictos globales.

El hombre que mejor conoció al Papa Francisco reveló por qué nunca visitó Argentina

Hace 1 hora
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de febrero

Hace 2 horas
La primera Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista fue el 1 de febrero de 2025.

Organizaciones LBGTIQ+ convocan a la segunda Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista

Hace 2 horas
El sospechoso fue detenido con los datos que aportaron otras víctimas al 911.

Miramar: detuvieron al hombre que violó a una adolescente en la zona del muelle

Hace 3 horas