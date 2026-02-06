Bolivia quiere nacionalizar a un exjugador de la Selección argentina para el repechaje del Mundial El entrenador del seleccionado boliviano, Óscar Villegas, confirmó que podrían incorporar a un deportista que formó parte de la élite del fútbol de nuestro país y que actualmente juega en un club del Ascenso. De quién se trata. Por + Seguir en







El seleccionado boliviano podría contar con un jugador argentino para el repechaje del mundial. Getty Images

La Selección de Bolivia inició gestiones para nacionalizar a Braian Guille, delantero de Olimpo de Bahía Blanca, con el objetivo de disputar el repechaje mundialista frente a Surinam. Esta decisión busca reforzar el plantel de cara al partido decisivo en México tras la confirmación de la doble ciudadanía del futbolista.

El director técnico Óscar Villegas confirmó en TyC Sports que ya existieron contactos para sumar al atacante de origen olavarriense, quien pasó por la Selección argentina Sub 20 y tiene ascendencia boliviana. Guille representaría el tercer caso de un jugador nacido en el extranjero bajo la conducción actual del equipo verde ya que, anteriormente, el proceso incluyó al paraguayo Juan Godoy y al joven argentino Máximo Mamani, cuyo pase pertenece a Vélez Sarsfield.

La confirmación oficial de este interés surge en un contexto de profunda crisis ofensiva para el conjunto del Altiplano. La Verde atraviesa una sequía de goles preocupante tras anotar apenas un tanto en sus últimas seis presentaciones internacionales. Por este motivo, el cuerpo técnico prioriza la llegada de atacantes con experiencia en ligas competitivas que aporten soluciones inmediatas en la red.

Brian Guille TyC Sports Brian Guille con la camiseta de Racing Club. TyC Sports Ante los rumores sobre una posible vuelta del histórico Marcelo Moreno Martins, el entrenador fue tajante y descartó su convocatoria para esta instancia. Respecto al goleador retirado, Villegas declaró: "Me sigue pareciendo poco serio, estamos absolutamente encima del partido, es prácticamente imposible". Por eso, el nombre de Braian Guille cobró fuerza como la opción principal para el frente de ataque.

El recorrido deportivo de Brian Guille El exjugador de Racing Club tuvo un breve paso por Deportivo Riestra durante la temporada 2025 en la Liga Profesional. En ese ciclo con el Malevo, el delantero disputó nueve encuentros, marcó dos goles y otorgó una asistencia fundamental. Actualmente se encuentra en el club de Bahía Blanca a la espera del inicio del próximo Torneo Federal A.

La carrera del olavarriense incluyó participaciones en la Selección Argentina Sub 20, donde compartió plantel con figuras de la talla de Lautaro Martínez. Tras su debut en un clásico frente a Independiente en 2015, el futbolista transitó por diversos clubes del ascenso nacional. Su rendimiento más destacado ocurrió en Brown de Adrogué, cuando eliminó al Rojo en la Copa Argentina. Guille Lautaro Marínez Brian Guille con Lautaro Martínez en el seleccionado argentino. Verte.tv