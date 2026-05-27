Wanda Nara llevó a Francesca e Isabella a ver a la familia de su padre, Mauro Icardi, y pasar juntos el 25 de mayo en Rosario. Desde el entorno del futbolista habrían usado la palabra "montaje" para describir la visita, que se dio después de que el jugador del Galatasaray denunciara a la conductora ante la Justicia de Turquía para disputarle la custodia de sus hijas.
"Lo que dicen desde el entorno de Mauro Icardi es que es todo una farsa. Las cosas que ha dicho Wanda de la familia son tremendas", detalló el periodista Gustavo Méndez en La mañana con Moria este miércoles. Aún así, el reencuentro no sorprendió al futbolista porque hace años que está distanciado de su familia.
"A Mauro no le asombra nada si está peleado con la familia por cosas internas, algunas las sé y otras no", señaló Méndez.
Así como Icardi sumó la declaración de su prometida, la China Suárez, como prueba en la causa que abrió en Turquía, Wanda podría haberse acercado a la familia Icardi para pedir que la ayuden con esa denuncia o con la que inició en la embajada turca en Argentina para reclamar la cuota alimentaria. O solo para disfrutar un feriado en familia.
Mientras que Wanda, Francesca e Isabella estaban en Rosario, Mauro estaba en Japón con su novia. Su siguiente destino es Maldivas, las mismas islas que visitó la conductora de MasterChef Celebrity con su exnovio Martín Migueles. Según Méndez, Mauro y la China tenían previsto regresar a Argentina para el reencuentro con sus hijas, pero cambiaron de opinión para hacer una segunda escala en Asia.
La denuncia de Mauro Icardi contra Wanda Nara por la custodia de Francesca e Isabella
La abogada de Wanda Nara precisó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas solo con la China Suárez y sin Wanda" y adelantó que, como profesional, "jamás" impedirá que Francesca e Isabella "compartan todo el tiempo con él, pero en Argentina, no en Turquía".
"Entiendo que cuando las nenas sean escuchadas, van a hablar", explicó Ana Rosenfeld este jueves en LAM y detalló: "La demanda es muy extensa y tuvimos que designar un representante porque llegó en turco y hubo que traducirla".
Rosenfeld explicó que la jueza italiana se declaró incompetente y dejó la resolución en manos de los tribunales argentinos y turcos. "Nosotros estamos dirimiendo tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía", concluyó.
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