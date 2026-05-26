Es futbolista, le robaron el pasaporte en su casamiento y podría perderse el Mundial 2026

El jugador, que enfrentó a la Selección argentina en Qatar 2022, se encontraba con su familia en Ámsterdam cuando le robaron sus documentos y preocupa a su país de cara al inicio de la Copa del Mundo.

La Federación Saudí de Fútbol anunció que el jugador Saud Abdulhamid sufrió el robo de su pasaporte durante su casamiento en Países Bajos, lo que generó preocupación en el conjunto asiático debido al inminente viaje a Estados Unidos, México y Canadá por el Mundial 2026.

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En un comunicado, la institución saudí se refirió al robo al futbolista, quien se desempeña en el Lens de Francia: "El jugador no pudo viajar a Riad como estaba previsto después de que su vehículo particular fuera robado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia para celebrar su boda. El incidente provocó la pérdida de objetos personales, incluido su pasaporte".

En tal sentido, la federación señaló que se mantiene en contacto con las autoridades. "La Federación Saudí de Fútbol está coordinándose con el Ministerio de Deportes para dar seguimiento a la investigación y también está trabajando con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en los Países Bajos para emitir los documentos necesarios que permitan al jugador incorporarse a la Selección. La Federación Saudí de Fútbol brinda todo su apoyo a Saud Abdulhamid en estas circunstancias y espera su llegada segura a la concentración de la Selección nacional", expresaron.

Abdulhamid acumula 50 partidos con la Selección saudí, en los que anotó un gol y repartió cuatro asistencias. Además, disputó el Mundial Qatar 2022, donde el equipo asiático venció 2-1 a Argentina por la primera fecha del Grupo C en un resultado histórico.

El conjunto de Arabia Saudita integrará el Grupo H, uno de los más atractivos de la Copa del Mundo, junto a Uruguay, España y Cabo Verde.

Con Lamine Yamal y sin jugadores de Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección de España presentó oficialmente la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, cinco días antes de la fecha límite. El entrenador, Luis de la Fuente, sorprendió al no incluir a jugadores del Real Madrid, pero sí apostó por una generación joven encabezada por Lamine Yamal.

“Fue una lista muy madurada, trabajada y analizada”, explicó el técnico en conferencia de prensa para dar la nómina completa de los 26 futbolistas que representarán a la Roja en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para obtener la segunda estrella en la historia.

Lo llamativo de la lista es que a diferencia de los últimos años, e incluso en la obtención de la única copa mundialista, el entrenador español no incluyó a futbolistas del Real Madrid y sí lo hizo con las jóvenes figuras de Barcelona, como Yamal y el defensor Pau Cubarsí, y del Atlético de Madrid, como Marcos Llorente y Álex Baena, entre otros.

En el arco, mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García, ambos campeones en sus respectivas ligas (Arsenal y Barcelona).

En defensa combinarán experiencia con juventud, como Cucurella, Llorente y Cubarsí y Eric García, pero que demostraron que están a la altura de disputar partidos con alto voltaje de presión, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer como uno de los grandes puntos fuertes de España, con nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

Por su parte, en el ataque, la principal atención estará puesta la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial, pero también se destacan Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, apostando así a un ataque ofensivo veloz, desequilibrante y con múltiples variantes.