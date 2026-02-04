La Selección argentina confirmó su ciudad base en el Mundial 2026: "Es el sitio ideal"

La AFA anunció dónde se hospedará la albiceleste durante una gran parte de la próxima Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni debutará contra Argelia el 16 de junio.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que la Selección argentina tendrá como base a la ciudad de Kansas durante una gran parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , en el que la albiceleste buscará defender el título de Qatar 2022.

En un comunicado, la AFA confirmó la ciudad en la que se hospedará la albiceleste durante la mayor parte de la próxima Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio: "De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas".

En tal sentido, la entidad explicó el motivo de la elección. "Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación" , expresó.

También describieron las características de la ciudad seleccionada: "Se constituyó oficialmente el 28 de marzo de 1853, en el territorio a ambos lados de la frontera entre Misuri y Kansas, en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri. Kansas City tiene una superficie total de 826,29 km² , de la cual 815,71 km² corresponden a tierra firme y (1,28%) 10,57 km² es agua".

"Su lugar en el mapa es en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país en la confluencia del segundo río más grande del país, el río Misuri y el río Kansas. En cuanto al clima de la ciudad se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México" , agregaron.

Por último, la AFA remarcó la capacidad económica de Kansas: "El área Metropolitana de Kansas City es la más grande, influyente e importante economía de su región, históricamente junto a Chicago y Cincinnati.

El equipo capitaneado por Lionel Messi, a falta de la confirmación oficial sobre la participación del astro, enfrentará en la Copa del Mundo a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos con Jordania el 27 de junio. Previamente, el entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de 26 futbolistas convocados para el torneo.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

El exfutbolista brasileño Cafú, considerado ampliamente como uno de los mejores laterales derechos de la historia, elogió la postura de la Selección argentina en la consagración en el Mundial Qatar 2022 sobre el rol del astro Lionel Messi, en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cafú, quien integró los planteles de Brasil campeones de los mundiales 1994 y 2002, destacó la actitud de la albiceleste acerca de la función del capitán rosarino. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él, se encargará de nuestros problemas'", expresó.

En tal sentido, recordó la última consagración de la Verdeamarela, en la que fue el capitán del equipo. "En 2002 hicimos eso. Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló.

También destacó la habilidad del astro argentino: "Messi es el jugador que recibe el balón, levanta la vista y hace algo diferente a los demás. Ganaron precisamente por eso: porque creyeron en su capitán, que era Messi. Él correspondió esa confianza con actuaciones magníficas y maravillosas".