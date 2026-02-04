4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Selección argentina confirmó su ciudad base en el Mundial 2026: "Es el sitio ideal"

La AFA anunció dónde se hospedará la albiceleste durante una gran parte de la próxima Copa del Mundo. El equipo de Lionel Scaloni debutará contra Argelia el 16 de junio.

Por
La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.

Télam
La Selección argentina se consagró campeón en Qatar 2022.
Te puede interesar:

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

En un comunicado, la AFA confirmó la ciudad en la que se hospedará la albiceleste durante la mayor parte de la próxima Copa del Mundo, que iniciará el 11 de junio: "De cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni, tendrá como base, durante gran parte de la competencia, a la ciudad de Kansas".

En tal sentido, la entidad explicó el motivo de la elección. "Tras varios viajes de inspección encabezados por el Preparador Físico, Luis Martín; el Preparador Físico Alterno, Juan Tamone; y los administrativos Daniel Cabrera y Alberto Pernas, y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación", expresó.

También describieron las características de la ciudad seleccionada: "Se constituyó oficialmente el 28 de marzo de 1853, en el territorio a ambos lados de la frontera entre Misuri y Kansas, en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri. Kansas City tiene una superficie total de 826,29 km², de la cual 815,71 km² corresponden a tierra firme y (1,28%) 10,57 km² es agua".

Lionel Scaloni en Filadelfia 21-03-24
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

"Su lugar en el mapa es en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país en la confluencia del segundo río más grande del país, el río Misuri y el río Kansas. En cuanto al clima de la ciudad se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México", agregaron.

Por último, la AFA remarcó la capacidad económica de Kansas: "El área Metropolitana de Kansas City es la más grande, influyente e importante economía de su región, históricamente junto a Chicago y Cincinnati.

El equipo capitaneado por Lionel Messi, a falta de la confirmación oficial sobre la participación del astro, enfrentará en la Copa del Mundo a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos con Jordania el 27 de junio. Previamente, el entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de 26 futbolistas convocados para el torneo.

Una leyenda de Brasil elogió a la Selección argentina por el Mundial Qatar 2022: "Jugaron para Messi"

El exfutbolista brasileño Cafú, considerado ampliamente como uno de los mejores laterales derechos de la historia, elogió la postura de la Selección argentina en la consagración en el Mundial Qatar 2022 sobre el rol del astro Lionel Messi, en la previa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cafú, quien integró los planteles de Brasil campeones de los mundiales 1994 y 2002, destacó la actitud de la albiceleste acerca de la función del capitán rosarino. "Por primera vez vi a Argentina jugar para Messi. Dijeron 'llegó la hora de que juguemos para él, se encargará de nuestros problemas'", expresó.

En tal sentido, recordó la última consagración de la Verdeamarela, en la que fue el capitán del equipo. "En 2002 hicimos eso. Como capitán, dije 'juguemos para Ronaldo y Rivaldo. Nos solucionarán los problemas'", señaló.

También destacó la habilidad del astro argentino: "Messi es el jugador que recibe el balón, levanta la vista y hace algo diferente a los demás. Ganaron precisamente por eso: porque creyeron en su capitán, que era Messi. Él correspondió esa confianza con actuaciones magníficas y maravillosas".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Julián Álvarez junto a su pareja, Emilia Ferrero

El extravagante look de Julián Álvarez: un total black al nivel de un campeón del mundo

betis confirmo la lesion de lo celso y preocupa a scaloni: ¿llega a la finalissima?

Betis confirmó la lesión de Lo Celso y preocupa a Scaloni: ¿llega a la Finalissima?

La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.

Fue campeón del mundo y sueña con volver a la Selección argentina: no es Paulo Dybala

Alexis Mac Allister sorprendió con un insólito look.

El look al estilo "Counter Strike" que usó Alexis Mac Allister: perfecto para entrenar días de lluvia o frío

El jugador también integró la Selección argentina en la Copa América 2024.

Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Rating Cero

El tridente exitoso se rompió y una figura del streaming se sumará en reemplazo de un personaje fundamental del programa. 

El inesperado cambio en el programa de Mario Pergolini: se sumará una reconocida figura del streaming

Murió Juan Carlos Velázquez.

Murió el actor Juan Carlos Velázquez, "el Mini" de Duro de Domar, a los 64 años

El actor recordó a quienes lucharon y siguen batallando contra esta grave enfermedad.

"Agradezco estar vivo": la sentida carta de Fede Bal a 6 años de su lucha contra el cáncer

Marcelo Polino y Fátima Florez tras enterarse de la cancelación del evento que los homenajeaba en Extasis.

Un boliche LGBT+ canceló un show de Fátima Florez por críticas de la comunidad y la artista reconoció: "No es..."

La cinta está basada en la aclamada novela de Maggie O’Farrell.

Se estrena Hamnet, con Paul Mescal como Shakespeare: ¿Vale la pena verla en cines?

El pasacalles que Luciano Castro pagó para Griselda Siciliani.
play

Cuánto pagó Luciano Castro por el pasacalles para Griselda Siciliani y quién lo diseñó

últimas noticias

Luis Caputo.

Caputo, sobre la marcha atrás para cambiar la fórmula de inflación: "Pasaron cosas en el medio"

Hace 15 minutos
Pablo Quirno y Christopher Landau firmaron un acuerdo.

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de minerales críticos para "ratificar su asociación estratégica"

Hace 17 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo: "Marco Lavagna se fue en términos amigables"

Hace 18 minutos
La venta será en sectores específicos y con consumo controlado.

River Plate autorizará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

Hace 26 minutos
Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.

Luis Caputo: "Este va a ser un gran año, los salarios y la economía van a crecer"

Hace 32 minutos