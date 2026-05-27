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Revelaron el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suarez tras volver de Japón

El goleador del Galatasaray y la actriz tendrán otro romántico viaje tras visitar el país nipón, según reveló el periodista Gustavo Méndez.

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

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Mauro Icardi y La China Suarez suspendieron su vuelta al país tras un viaje de pareja en Japón. Según adelantó el periodista de La Mañana con Moria, el próximo destino se trataría de un paraíso tropical.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella.
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Gustavo Méndez parece ser quien conoce cada movimiento que da el futbolista junto a su flamante novia. Luego de revelar detalles del viaje romántico que compartieron, también adelantó que, antes de regresar a la Argentina para enfrentar los problemas judiciales que el jugador mantiene con Wanda Nara, la pareja hará una parada en las Islas Maldivas, "no van a venir a la Argentina porque antes se van a Maldivas”, contó en la mesa del programa de Moria Casán.

Mauro Icardi y la China Suárez
El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

El detalle revolucionó al panel, ya que se trata de un destino que la empresaria visitó recientemente junto a su expareja Martín Migueles, "casualmente, hace muy poco estuvo Wanda Nara”, señaló el periodista.

Además, aseguró que se trata de uno de los lugares favoritos de Mauro Icardi, quien ya viajó en varias oportunidades cuando estaba casado con Wanda, "estuvo con Wanda y sus hijas”, recordó.

Mientras en la mesa deliberaban sobre el precio millonario que el futbolista debió desembolsar de su bolsillo para tener las comodidades a las que el goleador está acostumbrado, Moria aseguró que quizás se trate de un canje, ante esto Méndez lo negó y respondió, “no, billete, billete”.

El deseo millonario que Mauro Icardi le cumplió a su novia

Después de celebrar el nuevo triunfo del Galatasaray, Mauro Icardi decidió tomarse unos días de descanso y viajó junto a su novia Eugenia "La China" Suárez a Japón, uno de los destinos más soñados por la actriz.

La pareja visitó el reconocido "Mi Pig Café", un espacio muy popular entre turistas de todo el mundo que permite interactuar con pequeños cerdos, mientras disfrutas de un café. En las grabaciones que publicaron algunos visitantes argentinos que los reconocieron se los ve sentados en el piso, descalzos y relajados mientras esperan para jugar con los animales.

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Una de las visitas que se hizo viral en las redes fue la caminata de la pareja en Bosque de Bambú de Arashiyama, en Kioto, se los vio disfrutando junto a la mamá de Eugenia. Las imágenes se convirtieron en el único archivo fotográfico que existe del viaje, ya que ninguno de ellos publico nada en sus redes.

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