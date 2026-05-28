Video: un vigilador en cuatriciclo atropelló a un joven tras un presunto robo en Unicenter

Un vigilador del shopping Unicenter, ubicado en Martínez, en San Isidro, atropelló a un joven de 18 años, al cual perseguía tras presunto intento de robo en el playón del lugar. La víctima permanece internada en grave estado y el caso es investigado por la Justicia.
Según indicaron las fuentes, todo inició cuando el personal de seguridad fue alertado sobre la supuesta intención de robo de unas prendas de vestir de un local de ropa. Por ese motivo, el sospechoso comenzó a correr por todo el predio y el vigilador lo persiguió.
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Según con la reconstrucción inicial de los investigadores, el guardia se subió al vehículo del lugar para por seguirlo y lo embistió a toda velocidad. El impacto fue fuerte y el joven cayó sobre el asfalto.
El adolescente sufrió graves heridas en la cabeza y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro. Pero, de todas maneras, quedó internado bajo custodia porque fue imputado por “hurto en grado de tentativa”.
La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, quien ordenó medidas de prueba para determinar cómo ocurrió el hecho.