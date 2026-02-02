2 de febrero de 2026 Inicio
Incertidumbre en la Selección argentina: la AFA todavía no programó amistosos antes del Mundial

El equipo liderado por Lionel Messi buscará defender el título de Qatar 2022, aunque se espera que previamente dispute partidos de preparación para que Lionel Scaloni defina la lista de futbolistas convocados.

Nicolás Panni
Por
Nicolás Panni
La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

Su último partido con la Selección fue en la Copa América 2024 ante Perú.
El equipo capitaneado por Lionel Messi, a falta de la confirmación oficial sobre la participación del astro, enfrentará en la Copa del Mundo a Argelia el 16 de junio, a Austria el 22 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos con Jordania el 27 de junio. Previamente, el entrenador Lionel Scaloni dará a conocer la lista de 26 futbolistas convocados para el torneo, por lo que los próximos partidos de la albiceleste serán clave para definir la nómina.

En este marco, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, había confirmado los últimos partidos que jugará la Selección antes del Mundial. "Si bien falta la fecha de marzo, están confirmados los amistosos previos al Mundial, de junio, con México y Honduras", marcó en septiembre de 2025 en diálogo con el diario Olé.

No obstante, ahora fuentes de la AFA señalaron a C5N que el único encuentro programado de Argentina es contra España, que se llevará adelante el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar por la Finalissima. El partido pondrá frente a frente a los campeones de la Copa América y de la Eurocopa de 2024.

Lionel Scaloni en Filadelfia 21-03-24
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina.

"No tenemos nada, solamente el partido con España. Esos nunca estuvieron confirmados", respondieron las fuentes consultadas a este medio sobre los amistosos con México y Honduras. De esta manera, se espera que la entidad anuncie oficialmente los últimos partidos preparatorios que disputará, ya que generalmente la Selección juega amistosos días antes de los mundiales. También podría definirse un encuentro de preparación en marzo.

Por lo pronto, los de Scaloni jugaron su último amistoso el 14 de noviembre de 2025 en un triunfo 2-0 sobre Angola con goles de Messi y Lautaro Martínez. El cotejo se llevó adelante en el marco de la intención de Scaloni de observar futbolistas de cara a la cita mundialista.

Argentina se metió en la próxima Copa del Mundo luego de que finalizara líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 38 puntos y con un fútbol de alto vuelo en varios partidos. En este marco, ganó 12 partidos, empató 2 y perdió 4.

