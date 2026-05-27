27 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei y Luis Caputo, protagonistas de la 12º edición de Latam Economic Forum

El Presidente y el Ministro de Economía serán los principales oradores del evento que se llevará a cabo en Goldencenter donde empresarios del círculo rojo se reunirán para analizar el contexto nacional y global.

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Milei cerrará el evento desde las 13. 

Milei cerrará el evento desde las 13. 

El presidente Javier Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizarán este jueves la 12º edición del Latam Economic Forum. El evento, que reunirá a empresarios y representantes del círculo rojo, se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte donde asistirán para analizar el contexto nacional y global.

Javier Milei, la titular del FMI Kristalina Georgieva y Luis Caputo.
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Creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebrará su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos" reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

Además de la presencia del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también estarán presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y autoridad máxima de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin, el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.

Luis Caputo
Luis Caputo abrirá la 12º edición de Latam Economic Forum.

Luis Caputo abrirá la 12º edición de Latam Economic Forum.

La palabra de Milei y Caputo se darán en el contexto de una economía local atravesada por la caída de consumo, crecimiento de endeudamiento de las familias y una inflación que no logra perforar el 2%, pese a la baja registrada por el Indec en abril luego de 10 meses de subas consecutivas.

En su discurso de 2025, Milei había criticado al bloque del PRO por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso al responsabilizarlos de ser parte de una “operación mediática teñida de amarillo”.

Cronograma Latam Economic Forum

  • 08:30 – 09:00 | Acreditación y desayuno
  • 09:00 – 09:15 | Apertura institucional
  • 09:15 – 09:30 | Luis Caputo
  • 09:30 – 11:00 | Claudio Zuchovicki – Fabián Calle
  • 11:00 – 11:15 | Coffee break & networking
  • 11:15 – 12:15 | Horacio Marín – Marcelo Mindlin
  • 12:15 – 13:00 | Presidente Javier Milei
  • 13:00 – 13:05 | Cierre

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