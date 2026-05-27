Javier Milei y Luis Caputo, protagonistas de la 12º edición de Latam Economic Forum El Presidente y el Ministro de Economía serán los principales oradores del evento que se llevará a cabo en Goldencenter donde empresarios del círculo rojo se reunirán para analizar el contexto nacional y global. Por Agregar C5N en









Milei cerrará el evento desde las 13.

El presidente Javier Milei; y el ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizarán este jueves la 12º edición del Latam Economic Forum. El evento, que reunirá a empresarios y representantes del círculo rojo, se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte donde asistirán para analizar el contexto nacional y global.

Creado en 2013 por Darío Epstein, especialista en mercados de capitales y director de Research for Traders, el foro celebrará su edición 2026 bajo el lema "Dónde estamos y hacia dónde vamos" reuniendo a referentes del ámbito público y privado en un contexto de cambios económicos y redefiniciones políticas a nivel global.

Además de la presencia del jefe de Estado y el titular del Palacio de Hacienda, también estarán presentes el presidente de YPF, Horacio Marín; el empresario y autoridad máxima de Pampa Energía y Grupo Emes, Marcelo Mindlin, el politólogo Fabián Calle y el presidente de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), Claudio Zuchovicki.

Luis Caputo Luis Caputo abrirá la 12º edición de Latam Economic Forum. La palabra de Milei y Caputo se darán en el contexto de una economía local atravesada por la caída de consumo, crecimiento de endeudamiento de las familias y una inflación que no logra perforar el 2%, pese a la baja registrada por el Indec en abril luego de 10 meses de subas consecutivas.

En este marco, el Gobierno buscará defender el plan económico ante empresarios e intentar llevar tranquilidad luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la segunda revisión y envíe a las arcas del Banco Central el desembolso por u$s1.000 millones, previsto en el programa de facilidades extendidas.

En su discurso de 2025, Milei había criticado al bloque del PRO por la caída del proyecto Ficha Limpia en el Congreso al responsabilizarlos de ser parte de una “operación mediática teñida de amarillo”. Cronograma Latam Economic Forum 08:30 – 09:00 | Acreditación y desayuno

09:00 – 09:15 | Apertura institucional

09:15 – 09:30 | Luis Caputo

09:30 – 11:00 | Claudio Zuchovicki – Fabián Calle

11:00 – 11:15 | Coffee break & networking

11:15 – 12:15 | Horacio Marín – Marcelo Mindlin

12:15 – 13:00 | Presidente Javier Milei

13:00 – 13:05 | Cierre