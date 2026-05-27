El "Vidente de Copas" que acertó tres campeones seguidos vaticinó al ganador del Mundial 2026

El brasileño Michael Bruno acertó los campeones de 2010, 2014 y 2018 y se ganó su fama en el país vecino. A 14 días del comienzo de otra edición de la Copa del Mundo, sumó su prode a los que circulan en redes sociales.

El "Vidente de Copas" de Brasil, Michael Bruno, se ganó su fama en el país vecino por acertar los campeones de los mundiales de 2010, 2014 y 2018. Para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, el brasileño aseguró que la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, levantará el trofeo el 19 de julio en Nueva Jersey.

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Para Bruno, el equipo de Brasil dirigido por Carlo Ancelotti quedará sin chances de acceder a la final y criticó la dependencia táctica de la Selección nacional respecto de Neymar Jr. "Yo no creo que Neymar esté al 100% para jugar esta Copa. Y, si juega, una vez más, la Selección caerá antes de la semifinal, porque el equipo actuará en función de él, repitiendo el error táctico de 2022", consideró el vidente según Globo Esporte.

En relación a Argentina, coincidió con la astróloga Kiara Ríos y estimó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni perderá en cuartos de final, aunque aclaró que ese escenario depende del cuadro del Mundial. Sin embargo, ya se equivocó rotundamente en su último pronóstico vinculado a la Albiceleste.

Para el Mundial de Qatar 2022 había indicado que Brasil sería campeón, pero fue eliminado por Croacia en cuartos de final. Cuando eso sucedió, eligió a Francia como el favorito para llevarse la copa y una vez más estuvo equivocado. "Desde 2022 ya anuncio a la próxima Selección campeona. Desde entonces, vengo afirmando que Portugal será el campeón del mundo", afirmó el hombre sacando pecho.

Lionel Scaloni, sobre la lesión de Lionel Messi: "Las primeras noticias no son tan malas"

Tras la lesión de Lionel Messi en el último partido del Inter Miami, el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, señaló que las primeras noticias sobre el tema "no son tan malas", pero remarcó que hay que "esperar qué evolución tiene". "Nuestra meta es recuperarlo y que llegue lo mejor posible", sostuvo el DT este martes, a 15 días del inicio del Mundial 2026.

"A todos nos hubiese gustado que llegue sin problemas, pero no está siendo así, no solo con él, la mayoría de los jugadores que han tenido problemas todavía no están recuperados", lamentó Scaloni en DSports en referencia a las lesiones de Emiliano Martínez, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Nico González y Nico Paz.

El capitán del equipo encendió las alarmas de Scaloni y todo el cuerpo técnico tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6 a 4 sobre Philadelphia Union.