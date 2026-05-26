Quién es Simón Escobar, la joya de 16 años de Vélez que sería citado a la Selección argentina

El lateral izquierdo del Fortín es uno de los futbolistas considerados por Lionel Scaloni para los partidos amistosos contra Honduras e Islandia, en el marco de la preparación para el Mundial 2026.

El lateral izquierdo de Vélez Simón Escobar sería citado por el entrenador Lionel Scaloni a la Selección argentina de cara a los amistosos contra Honduras e Islandia en el marco de la preparación rumbo al Mundial 2026 , por lo que generó expectativa en el Fortín ya que se trata de una de las principales joyas del equipo a sus 16 años.

Escobar, quien firmó su primer contrato en Vélez en 2025 hasta diciembre de 2027 , integró el plantel de la Selección argentina en el último Mundial Sub 17 de Qatar, en el que la albiceleste quedó eliminada en los 16avos de final contra México. Además de lateral izquierdo, también puede desempeñarse como enganche o incluso mediocampista por derecha.

En tanto, además disputó el Torneo de L'Alcudia en 2025 , donde llamó la atención a distintos equipos debido a su alto nivel y su gran técnica a su corta edad, ya que nació el 17 de julio de 2009 en la ciudad bonaerense de Merlo.

Según consignó ESPN, además de Escobar, Scaloni también citará al arquero Santiago Beltrán (River), el defensor Ignacio Ovando (Rosario Central), los mediocampistas Tomás Aranda (Boca) y Nicolás Capaldo (Hamburgo) y el delantero Joaquín Freitas (River) de cara a los partidos amistosos frente a Honduras e Islandia en Estados Unidos.

El combinado nacional disputará un par de amistosos en la antesala de la gran cita del Mundial 2026. El objetivo de estos encuentros será continuar con rodaje y afianzar la idea de juego que viene arrastrando el proceso comandado por Scaloni a partir de la consagración en Qatar 2022. Por eso mismo tendrán mucha relevancia los encuentros, ya que con esto se terminará de definir el equipo que abrirá la participación mundialista de Argentina el martes 16 de junio ante Argelia.

El cronograma marca dos duelos antes del comienzo del torneo: el primero tendrá lugar frente a Honduras el 6 de junio a las 21 horas en las instalaciones del estadio Kyle Field de Texas, mientras que el segundo se llevará a cabo contra Islandia el 9 de junio (aún sin horario confirmado) sobre el césped del Jordan-Hare Stadium de Alabama. La intención del cuerpo técnico es medirse con oponentes de distintas características para evaluar alternativas ante diferentes planteos.

Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi

Inter Miami publicó el parte médico de Lionel Messi, quien encendió las alarmas en la Selección argentina tras abandonar el campo de juego por una molestia física durante la victoria 6-4 sobre Philadelphia Union, y expuso que el astro sufrió una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo".

En un comunicado, las Garzas recordaron que el astro se había retirado rumbo a los vestuarios del Nu Stadium: "El Inter Miami CF ha facilitado una actualización sobre la lesión de Leo Messi, presentada por Baptist Health. El capitán del Inter Miami CF tuvo que abandonar el terreno de juego ayer, domingo 24 de mayo, durante el partido contra el Philadelphia Union, debido a molestias físicas".

En tal sentido, confirmaron el inconveniente físico: "Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional".