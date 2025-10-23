Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

El equipo de Diego Placente terminó como subcampeón, pero la derrota en la final ante Marruecos no opacó un torneo donde brilló en lo colectivo e individual. Lionel Scaloni felicitó a los jugadores y podría sumarlos a nuevas convocatorias.

La Selección argentina Sub 20 dejó buenas sensaciones tras su paso por el Mundial de Chile. Aunque perdió la final frente a Marruecos, el equipo de Diego Placente logró actuaciones sólidas en lo colectivo y grandes desempeños en lo individual, con jugadores que son seguidos de cerca por Lionel Scaloni.

"Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha. Argentina y el cuerpo técnico de la Selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes", aseguró el entrenador en sus redes sociales, abriendo la puerta a que algunas joyas de la Sub 20 aparezcan pronto en una lista de convocados.

Uno de los candidatos es Santino Barbi, distinguido con el Guante de Oro al mejor arquero del Mundial, quien podría ser otra cara joven para rotar en el arco junto con Facundo Cambeses. En la defensa, Dylan Gorosito aparece como una solución para el lateral derecho, una zona donde la Selección no tiene muchas variantes.

Del otro lado, el lateral izquierdo Julio Soler ya fue convocado anteriormente por Scaloni, y su desempeño en el Mundial confirmó que tiene la madurez suficiente para sumar minutos. También Milton Delgado, ganador del Balón de Bronce, se perfila como un posible número 5 dentro de la mayor.

Selección argentina Sub 20

Entre las figuras del torneo se destacó Maher Carrizo, autor de goles importantes y jugador decisivo en los momentos clave, algo que Scaloni seguro tendrá en cuenta. Otra opción es Gianluca Prestianni, que mostró su capacidad para desequilibrar al rival y moverse con libertad como mediapunta o enganche.

Fue convocado a la Selección argentina por Scaloni y ahora lo sigue el Bayern Múnich

A sus 21 años, Valentín Barco es una de las sorpresas del fútbol francés. El exBoca formó una dupla letal en ataque con Joaquín Panichelli que, a fuerza de goles, colocó al Racing de Estrasburgo en el tercer lugar de la tabla. Su desempeño llamó la atención de varios grandes de Europa, en particular el Bayern Múnich.

El club alemán está interesado en sumar al argentino en el próximo mercado de pases, según informó Fichajes. De todas maneras, el "Colo" tiene contrato vigente hasta 2029 con el conjunto francés, que lo considera uno de sus jugadores con más proyección y pediría 40 millones de euros por su pase.

El buen presente de Barco en el Racing de Estrasburgo también podría abrirle las puertas para volver a la Selección argentina. Lionel Scaloni lo convocó por primera vez en marzo de 2024; luego, lo dejó afuera de varias fechas FIFA y volvió a llamarlo en mayo de este año, pero no lo tuvo en cuenta para las últimas convocatorias.