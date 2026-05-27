27 de mayo de 2026 Inicio
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Alerta Selección: la astróloga que acertó en Qatar lanzó un preocupante pronóstico para el Mundial 2026

Una reconocida tarotista que ganó fama por anticipar el éxito en Medio Oriente encendió las alarmas sobre el futuro del conjunto nacional.

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La tarotista comentó que la Selección no será bicampeona del mundo.

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Kiara Ríos, la tarotista que ganó notoriedad al predecir que la Selección nacional obtendría el campeonato del mundo en Qatar 2022, volvió a escena en la prensa y lanzó una predicción que generó miedo con vistas al venidero Mundial 2026.

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Durante su intervención en el ciclo de streaming Desenchufadas, la especialista en astrología no dudo en afirmar que el conjunto liderado por Lionel Scaloni no conseguirá reiterar la gloria ni alcanzar las fases definitorias del certamen.

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A pesar del impacto que generan sus predicciones, los seguidores más supersticiosos recuerdan que no todos los pronósticos de Kiara Ríos terminaron cumpliéndose. Pero al tener tan cercano el acierto y que la Seleccion nacional se terminó consagrando campeona del mundo, llama la atención la declaración.

La predicción sobre la Selección argentina que hizo la astróloga para el Mundial 2026

“Argentina va a quedar afuera en cuartos de final", lanzó Kiara sin titubear. La contestación provocó un clima de absoluta tristeza en el stream Desenchufadas. Desilusionada, la conductora del stream agregó al instante: “Ay, se me fue toda la ilusión, Kiara”.

A fin de respaldar su severa premonición y convalidar su prestigio, la adivina rememoró su célebre vaticinio previo: “Vos me preguntás y yo te respondo. Un año antes al Mundial anterior dije en Salta que la Argentina iba a salir campeona”.

Además marcó que el Mundial no se realizará por motivos ajenos al fútbol: “Sigo teniendo la visión de que el Mundial no se va a hacer a último momento. Este Mundial trae sangre, atentados en ciudades. Irán se va a desquitar por el daño que le están causando”, disparó.

Igualmente, no todos los pronósticos de Kiara Ríos fueron correctos. Tiempo atrás, la tarotista también había generado mucha polémica y miedo tras realizar un anuncio sobre la salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, luego de un accidente en moto. Finalmente, aquella predicción nunca se cumplió. Por eso, muchos hinchas eligieron aferrarse a ese antecedente para mantener intacta la ilusión.

messi selección argentina

La Selección argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundialista el próximo martes 16 de junio, cuando se mida ante Argelia a las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El conjunto comandado por Lionel Scaloni, que encabeza el Grupo J, continuará su camino en la primera ronda el lunes 22 de junio enfrentando a Austria a las 14, para luego cerrar su participación en la zona el sábado 27 de junio frente a Jordania a las 23; estos dos últimos compromisos en el AT&T Stadium de Dallas.

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