Scaloni rompió el misterio: los dos inesperados futbolistas que se perfilan como las sorpresas para el Mundial 2026

El entrenador analiza sumar jugadores de último momento mientras define la lista definitiva y prepara los amistosos previos a la Copa del Mundo.

La Selección argentina atraviesa horas decisivas antes del cierre oficial de la lista para el Mundial 2026 y el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni , sorprendió con fuertes declaraciones que revolucionaron el ambiente del fútbol argentino. El DT campeón del mundo dejó abierta la puerta para la inclusión de dos futbolistas jóvenes que hasta hace poco parecían lejos de la nómina definitiva y que ahora ganan terreno como posibles sorpresas de último momento.

En medio de las dudas físicas que afectan a varios habituales convocados , el cuerpo técnico analiza variantes para cubrir cualquier imprevisto antes del debut mundialista. La preocupación principal pasa por algunos jugadores que llegan con molestias musculares y poca continuidad , motivo por el cual Scaloni decidió ampliar el abanico de alternativas pensando en el recambio y en posibles modificaciones de emergencia.

"MÁS ALLÁ DE QUE SON CHICOS JÓVENES, PUEDEN APORTARNOS POR SI PASA ALGO DESPUÉS DE PRESENTAR LA LISTA" La importancia de las nuevas convocatorias para la Selección Argentina de Lionel Scaloni. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/8rmKpt1LLC

Recién en las últimas horas se conoció, a través de una entrevista exclusiva con DSports Radio, quiénes son los dos nombres que más fuerte aparecen como candidatos inesperados para integrar la lista final de 26 futbolistas. “Está Agustín Giay, está (Nicolás) Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26… ¿por qué no?” , expresó Scaloni.

Agustín Giay, de 22 años, debutó en San Lorenzo, participó en selecciones juveniles y milita en Palmeiras de Brasil.

El entrenador explicó además que la decisión responde a una planificación preventiva para evitar contratiempos similares a los sufridos antes de Qatar 2022. “Todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido”, remarcó el DT argentino sobre Agustín Giay y Nicolás Capaldo, dos futbolistas que comenzaron a instalarse como grandes tapados para la Copa del Mundo.

Embed "TODOS PUEDEN SER IMPORTANTES"



Lionel Scaloni se refirió nuevamente al armado de la lista y la trascendencia de los jugadores seleccionados. @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/Hd7lbZBN1v — DSPORTS (@DSports) May 27, 2026

Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de la nómina definitiva que deberá presentar la AFA ante FIFA en los próximos días. El reglamento establece que las selecciones tienen tiempo hasta el 30 de mayo de 2026 para entregar oficialmente la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque luego podrán realizar modificaciones excepcionales por lesión hasta antes del debut.

NICOLAS CAPALDO HAMBURGO SELECCION ARGENTINA Nicolás Capaldo, con 27 años, juega en Hamburgo de Alemania. Pasó por combinados nacionales juveniles.

Los dos partidos amistosos que tiene la Selección antes del Mundial 2026

Antes del inicio oficial del Mundial 2026, la Selección Argentina disputará dos amistosos internacionales en territorio estadounidense que servirán como preparación final para el equipo de Lionel Scaloni. Los encuentros serán fundamentales para observar el estado físico de varios futbolistas y terminar de definir algunos puestos todavía abiertos en la lista definitiva.

Además de probar variantes tácticas, el cuerpo técnico utilizará estos compromisos para darle minutos a varios juveniles y futbolistas que vienen siendo observados de cerca. Allí podrían aparecer los futbolistas nombrados, quienes intentarán aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar definitivo entre los 26 elegidos para defender el título Mundial conseguido en Qatar 2022.