27 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Scaloni rompió el misterio: los dos inesperados futbolistas que se perfilan como las sorpresas para el Mundial 2026

El entrenador analiza sumar jugadores de último momento mientras define la lista definitiva y prepara los amistosos previos a la Copa del Mundo.

Por
Lionel Scaloni habló de dos futbolistas jóvenes que podrían ser convocados.

Lionel Scaloni habló de dos futbolistas jóvenes que podrían ser convocados.

La Selección argentina atraviesa horas decisivas antes del cierre oficial de la lista para el Mundial 2026 y el entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, sorprendió con fuertes declaraciones que revolucionaron el ambiente del fútbol argentino. El DT campeón del mundo dejó abierta la puerta para la inclusión de dos futbolistas jóvenes que hasta hace poco parecían lejos de la nómina definitiva y que ahora ganan terreno como posibles sorpresas de último momento.

Walter Benítez, Óscar Trejo y Augusto Batalla.
Te puede interesar:

Con presencia argentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano juegan una histórica final de la Conference League

En medio de las dudas físicas que afectan a varios habituales convocados, el cuerpo técnico analiza variantes para cubrir cualquier imprevisto antes del debut mundialista. La preocupación principal pasa por algunos jugadores que llegan con molestias musculares y poca continuidad, motivo por el cual Scaloni decidió ampliar el abanico de alternativas pensando en el recambio y en posibles modificaciones de emergencia.

Recién en las últimas horas se conoció, a través de una entrevista exclusiva con DSports Radio, quiénes son los dos nombres que más fuerte aparecen como candidatos inesperados para integrar la lista final de 26 futbolistas. “Está Agustín Giay, está (Nicolás) Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos que pensamos que pueden estar incluso en la lista de 26… ¿por qué no?”, expresó Scaloni.

AGUSTÍN GIAY PALMEIRAS SELECCIÓN ARGENTINA
Agustín Giay, de 22 años, debutó en San Lorenzo, participó en selecciones juveniles y milita en Palmeiras de Brasil.

Agustín Giay, de 22 años, debutó en San Lorenzo, participó en selecciones juveniles y milita en Palmeiras de Brasil.

El entrenador explicó además que la decisión responde a una planificación preventiva para evitar contratiempos similares a los sufridos antes de Qatar 2022. “Todo lo que hacemos es pensando en que pueden aportarnos si pasara algo después de que esté cerrada la primera lista y hasta el primer partido”, remarcó el DT argentino sobre Agustín Giay y Nicolás Capaldo, dos futbolistas que comenzaron a instalarse como grandes tapados para la Copa del Mundo.

Embed

Mientras tanto, la expectativa crece alrededor de la nómina definitiva que deberá presentar la AFA ante FIFA en los próximos días. El reglamento establece que las selecciones tienen tiempo hasta el 30 de mayo de 2026 para entregar oficialmente la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque luego podrán realizar modificaciones excepcionales por lesión hasta antes del debut.

NICOLAS CAPALDO HAMBURGO SELECCION ARGENTINA
Nicolás Capaldo, con 27 años, juega en Hamburgo de Alemania. Pasó por combinados nacionales juveniles.

Nicolás Capaldo, con 27 años, juega en Hamburgo de Alemania. Pasó por combinados nacionales juveniles.

Los dos partidos amistosos que tiene la Selección antes del Mundial 2026

Antes del inicio oficial del Mundial 2026, la Selección Argentina disputará dos amistosos internacionales en territorio estadounidense que servirán como preparación final para el equipo de Lionel Scaloni. Los encuentros serán fundamentales para observar el estado físico de varios futbolistas y terminar de definir algunos puestos todavía abiertos en la lista definitiva.

Además de probar variantes tácticas, el cuerpo técnico utilizará estos compromisos para darle minutos a varios juveniles y futbolistas que vienen siendo observados de cerca. Allí podrían aparecer los futbolistas nombrados, quienes intentarán aprovechar la oportunidad para ganarse un lugar definitivo entre los 26 elegidos para defender el título Mundial conseguido en Qatar 2022.

  • Argentina vs Honduras
    • Fecha: 6 de junio de 2026
    • Horario: 21
    • Sede: Hard Rock Stadium, Miami
    • Televisación: TyC Sports, Telefe y DSports
  • Argentina vs Islandia
    • Fecha: 9 de junio de 2026
    • Horario: 22
    • Sede: AT&T Stadium, Dallas
    • Televisación: TyC Sports, Telefe y DSports

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ralf Rangnick, el entrenador que transformó a la Selección de Austria.

Quién es Ralf Rangnick, el director técnico de Austria para el Mundial 2026

La tarotista comentó que la Selección no será bicampeona del mundo.

Alerta Selección: la astróloga que acertó en Qatar lanzó un preocupante pronóstico para el Mundial 2026

Debemos estar unidos, pidió Juan Fernando Quintero después de haber quedado fuera del partido por Copa Sudamericana

El fuerte mensaje de Juanfer Quintero en medio de los rumores de su salida de River

Se acercaron al histórico entrenador en la previa del partido ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

El emotivo encuentro de Di María y el plantel de Rosario Central con el Patón Bauza

El seleccionado deberá hacer cuarentena antes de viajar.

Cuál es el plantel que disputará el Mundial 2026 y tiene que hacer cuarentena antes de viajar a EEUU

River volverá a reencontrarse con su público después de perder con Belgrano la final del Torneo Apertura

En una noche incómoda, River busca sellar la clasificación en la Sudamericana ante Blooming

Rating Cero

Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Barili despidió a un compañero de trabajo

La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar"

Andrews no aparecía en público  desde 2023 y las últimas imágenes de ella son de abril de 2024 en Los Hamptons con un bastón.

La conmovedora reaparición de Julie Andrews, a los 90 años: su mensaje sobre el Parkinson

Ahora, con una nueva relación confirmada pero manejada desde la discreción, el influencer parece apostar a una etapa mucho más reservada y alejada de los escándalos que marcaron parte de su exposición pública reciente.

Ian Lucas reveló a su nueva pareja pero apuesta al bajo perfil tras Evangelina Anderson: ¿quién es?

Deny falleció este miércoles.

Dolor en el espectáculo: murió un reconocido actor a los 69 años tras su lucha contra la ELA

El famoso conductor anunció un nuevo proyecto

Ángel de Brito anunció su nuevo proyecto lejos de la TV y el streaming y sorprendió a todos: "Es un sueño"

últimas noticias

Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Escándalo en España: allanaron la sede del PSOE por sospechas de pagos para obstruir investigaciones judiciales

Hace 12 minutos
Se supo cuál es la pareja que causa furor en el canal de aire El Trece.

Salieron de los pasillos de El Trece, los encontraron a los besos y confirmaron su relación: "El romance del año"

Hace 24 minutos
Barili despidió a un compañero de trabajo

La salida de Telefe que golpea hasta las lágrimas a Rodolfo Barili: "Te vamos a extrañar"

Hace 27 minutos
Walter Benítez, Óscar Trejo y Augusto Batalla.

Con presencia argentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano juegan una histórica final de la Conference League

Hace 38 minutos
Las empresas hablan de una deuda por parte del Gobierno. 

Presentan un proyecto para restituir subsidios al transporte de personas con discapacidad

Hace 50 minutos