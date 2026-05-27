Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de mayo

El oficial opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, luego del inicio de la semana corta con una leve alza en el marco de la estabilidad que sostiene en la primera mitad del año.

El dólar minorista cotiza este miércoles a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación , luego de una suba de $5 en el inicio de una semana corta por el feriado del 25 de Mayo.

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Chubut, Santa Cruz y Mendoza por sequías, heladas y granizo

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial mantiene la estabilidad. Stock

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.411 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,75, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.434,29.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.411 para la compra y $1.413 para la venta.