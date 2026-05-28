A cuánto llega el aguinaldo para los jubilados de ANSES que reciben la mínima en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento para jubilados y pensionados que comenzará a regir en junio de 2026. El incremento impactará en los haberes mensuales y llegará acompañado por el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y por la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima, generando un ingreso más elevado para este grupo de beneficiarios.

La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. Con este ajuste, el haber mínimo se ubicará cerca de los $403.000, buscando sostener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación y el aumento general de precios.

Además del haber actualizado, en junio se incorporarán el Sueldo Anual Complementario (SAC), calculado sobre la mejor remuneración del semestre, y el bono de refuerzo que continúa sin modificaciones. De esta manera, los jubilados de menores ingresos recibirán un monto total más alto en uno de los pagos más importantes del año.

En junio de 2026, los jubilados y pensionados de ANSES que cobran el haber mínimo recibirán un medio aguinaldo cercano a los $201.658. El cálculo surge de la normativa vigente, que establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber percibido durante el primer semestre. Como junio tendrá el ingreso más alto por el aumento por movilidad, será la base utilizada para determinar el monto.

Un dato importante es que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del aguinaldo. Al tratarse de un refuerzo de carácter no remunerativo, el SAC se liquida únicamente sobre el haber previsional actualizado, que rondará los $403.318 tras el incremento aplicado para junio.

ANSES JUBILADOS

Con la acreditación conjunta de todos los conceptos, quienes perciben la jubilación mínima recibirán en una sola fecha el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono adicional. De esta manera, el ingreso total estimado para junio alcanzará aproximadamente los $674.976, convirtiéndose en uno de los pagos más altos del año para este sector.

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en junio 2026

En junio de 2026, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán el ingreso más alto del año debido a la liquidación conjunta de tres conceptos: el aumento por movilidad, el bono extraordinario y el medio aguinaldo. El incremento del 2,58%, calculado a partir de la inflación de abril, llevará la jubilación mínima hasta los $403.318. A este monto se agregará el refuerzo de $70.000 y la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que alcanzará aproximadamente los $201.659 al calcularse sobre el haber actualizado y sin incluir el bono.

Con esta combinación, quienes cobran la jubilación mínima percibirán un ingreso bruto estimado de $674.977 durante junio. En tanto, los beneficiarios que se encuentran en la escala máxima del sistema tendrán un haber mensual de $2.713.948 y un aguinaldo cercano a los $1.356.974. Este grupo, sin embargo, no recibirá el bono extraordinario que continúa destinado exclusivamente a los jubilados de menores ingresos.

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En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

ANSES confirmó el calendario de pagos para junio de 2026, mes en el que se acreditarán en conjunto el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono extraordinario para quienes corresponda. En el caso de los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, el cronograma comenzará el lunes 8 de junio para los DNI terminados en 0 y seguirá el 9 para terminación 1, el 10 para 2, el 11 para 3 y el 12 para 4. Tras el fin de semana largo, los pagos se retomarán el 16 de junio para DNI finalizados en 5 y avanzarán de manera consecutiva hasta el 22 de junio para quienes tengan terminación 9.

Por otro lado, los jubilados cuyos ingresos superan el haber mínimo cobrarán durante la última semana del mes. Los documentos terminados en 0 y 1 percibirán sus haberes el 23 de junio; los finalizados en 2 y 3 el 24; los de terminación 4 y 5 el 25; los correspondientes a 6 y 7 el 26; mientras que los DNI terminados en 8 y 9 cerrarán el calendario el 29 de junio.