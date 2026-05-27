Pata Villanueva, internada en terapia intensiva: qué dice el primer parte médico La exvedette de 75 años fue ingresada de urgencia al Hospital Alemán y crece la preocupación en el mundo del espectáculo. Agregar C5N en









Pata Villanueva tuvo un accidente en Punta del Este en 2021 que la dejó al borde de la muerte. Redes sociales

La salud de Pata Villanueva causa preocupación en el espectáculo, luego de que trascendió que la exvedette está internada en un hospital, en una sala de terapia intensiva y "bajo estricto control".

El Hospital Alemán de Buenos Aires dio un parte médico donde detalló: "La paciente María del Carmen Villanueva se encuentra internada en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestra institución, bajo estricto control clínico".

La mediática, de 75 años, se encuentra hospitalizada desde el lunes pasado, y continúa el hermetismo sobre las causas de su internación de gravedad; tampoco se conoce el cuadro diagnostico específico. La institución reafirmó que "preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia".

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El grave antecedente de salud de Pata Villanueva Pata Villanueva tiene un antecedente grave de salud que superó con resiliencia. El hecho más crítico que vivió la exvedette, exmujer del exfutbolista Alberto Tarantini, ocurrió el 14 de febrero de 2021, cuando sufrió un brutal accidente doméstico en su propiedad de Punta del Este al caerse por las escaleras. En ese momento, una lesión en el cráneo obligó a los médicos a realizar una neurocirugía de urgencia que le salvó la vida, permitiendo su posterior traslado a Buenos Aires en un avión sanitario.