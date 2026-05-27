27 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es el plantel que disputará el Mundial 2026 y tiene que hacer cuarentena antes de viajar a Estados Unidos

Producto de un brote de ébola en el país, deberán cumplir una cuarentena obligatoria para poder jugar la Copa del Mundo.

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La complicada situación que deberá afrontar este país para poder jugar el Mundial.

La complicada situación que deberá afrontar este país para poder jugar el Mundial.

  • Deberán cumplir con un aislamiento de 21 días antes de poder ingresar a Estados Unidos.

  • La enfermedad ya ha causado más de 170 muertes y 750 casos sospechosos.

  • Tendrá que mantener la burbuja sanitaria durante la gira europea de amistosos previos a la competencia, donde enfrentará a Dinamarca y Chile.

  • Es muy probable que afronte el certamen sin la presencia de sus hinchas.

República Democrática del Congo atraviesa un momento positivo en materia futbolística. Con un plantel con muchos jugadores consolidados en ligas top de Europa, obtuvo la clasificación ante Jamaica en el repechaje y va a disputar el segundo mundial en su historia. El último fue en Alemania 1974, donde compitió bajo el nombre de Zaire.

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Equipo Congo
La Selección de RD Congo en la última Copa Africana de Naciones.

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Sin embargo, a nivel salud el país atraviesa un momento más que complicado. Un brote de ébola ya acabó con la vida de 170 personas y hay otras 750 que se encuentran bajo observación. La enfermedad genera una gran preocupación debido a que, para la mayoría de sus variantes, no existen vacunas ni tratamientos curativos efectivos. Se propaga a través de los fluidos corporales, por lo que su nivel de contagio aumenta considerablemente cuando la persona infectada se encuentra en estado crítico.

La Organización Mundial de la Salud ya declaró a esta situación como una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Es por eso que Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, manifestó: “Hemos sido muy claros con el Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio. En caso de no hacerlo, se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos”.

Qué sucedió con República del Congo y su cuarentena pre Mundial 2026

El país africano vive una delicada situación sanitaria y deberá mantener un aislamiento preventivo para poder ingresar a los Estados Unidos. La selección no podrá realizar los entrenamientos que tenían diagramados en Kinshasa, la capital, producto del brote de ébola.

La enfermedad es altamente contagiosa y mortal debido a que para la mayoría de sus variantes, no existen vacunas ni tratamientos curativos efectivos. Al transmitirse mediante el contacto con fluidos corporales se vuelve muy difícil de frenar. "Estamos intensificando las operaciones con carácter de urgencia, pero por el momento la epidemia avanza más rápido que nosotros", declaró el jefe de la OMS.

Imagen de archivo - Congo 7-12-24.png
El personal de salud del Congo combatiendo contra la enfermedad.

El personal de salud del Congo combatiendo contra la enfermedad.

Desde el gobierno de Estados Unidos están al tanto de la situación y extreman cuidados para que la enfermedad no llegue, por eso ordenaron al gobierno del país africano el cumplimiento de una cuarentena de 21 días para todo el staff que vaya al Mundial. Cualquier contacto con personas fuera del aislamiento, o incluso la manifestación de síntomas dentro del plantel, podría comprometer la participación del Congo en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Lo más probable es que los jugadores disputen la competencia sin la presencia de sus hinchas debido a estas restricciones.

El fixture de República Democrática del Congo en el Mundial

  • 17 de junio vs. Portugal en Texas.
  • 23 de junio contra Colombia en Ohio
  • 27 de junio frente a Uzbekistán en Atlanta.

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