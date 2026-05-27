IR A
IR A

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

La empresaria se comunicó personalmente con un famoso deportista ligado con la actual pareja de Mauro Icardi. Según contó un periodista de A la Tarde, se trataría de un ex de la protagonista de En el Barro.

Wanda Nara

Wanda Nara, China Suarez

Wanda Nara quería que una figura ligada sentimentalmente a Eugenia Suarez, formará parte de la lista de participantes de MasterChef 2025. Según contó un periodista en el programa de Karina Mazzocco, pese a la insistencia de la mediática, el corredor rechazó la propuesta.

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.
Te puede interesar:

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

Cada paso que da Wanda parece estar pensado estratégicamente, y así lo dejó entrever la información que reveló el periodista Santiago Esposato. “El año pasado, mientras Wanda armaba MasterChef, había una persona que la deslumbraba y ella decía: ‘Yo quiero que esté este personaje’. Le decían que era muy difícil. Se encargó de llamarlo, de rogarle que al menos hiciera una participación especial, pero esta persona le dijo que no de todas las maneras posibles. Wanda insistía e insistía, y él seguía negándose”, relató.

Como se trataba del enigmático de la tarde, el periodista comenzó a dar pistas para que el panel pudiera descubrir de quién hablaba: “Estamos hablando de una figura internacional, un argentino conocido en todo el mundo, alguien que pudo estar vinculado a un conflicto de Wanda a través de terceras personas”, relató.

Wanda le insistió hasta el hartazgo, de quién se trata

Tras varios minutos de misterio, finalmente reveló el nombre: “La persona que le dijo que no a Wanda, después de muchísimos llamados, fue Franco Colapinto”, lanzó.

Luego explicó que detrás de ese interés habría existido una especie de revancha vinculada a la histórica pelea entre Wanda y La China Suárez. “En Madrid tuvo una noche con la China Suárez. Wanda quería tener a un ex de la China en su programa”, aseguró el periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2059753622158680208&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, el ídolo de la Fórmula 1 no aceptó la propuesta. “Él no podía y tampoco le interesaba ser participante”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mauro Icardi con Francesca e Isabella.

"Montaje": el entorno de Icardi criticó el encuentro de Wanda Nara y sus hijas con su familia en Rosario

La modelo hizo público su deseo de que el futbolista vuelva a jugar en Argentina.

Revelaron el próximo destino de Mauro Icardi y La China Suarez tras volver de Japón

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

El papá de Mauro Icardi zanjó los rumores sobre su casa: ¿se la regaló Wanda Nara?

Un famoso diseñador acusó a la conductora de no devolver un vestido.

"Una descarada": la tremenda denuncia contra Wanda Nara de parte de un diseñador

El actor reconoció que se dejó llevar por su propia personalidad.

Ricardo Darín es "team Wanda": el actor explicó su admiración por la conductora de MasterChef Celebrity

Ciardone aseguró que le respondieron que Wanda no escucha a nadie.
play

El mensaje de Claudia Ciardone a Wanda Nara sobre Martín Migueles: "Le hice llegar que no era..."

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 27 de mayo de 2026.

Quini 6: un apostador de Entre Ríos ganó $600 millones y hubo otros 14 nuevos millonarios

Hace 8 minutos
El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

A menos de dos meses de la fecha límite, Adorni aún no presentó su declaración jurada

Hace 20 minutos
Milei cerrará el evento desde las 13. 

En un foro con empresarios, Milei y Caputo buscarán defender el modelo y llevar tranquilidad a los mercados

Hace 31 minutos
La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Hace 44 minutos
Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Hace 1 hora