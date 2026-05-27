Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef La empresaria se comunicó personalmente con un famoso deportista ligado con la actual pareja de Mauro Icardi. Según contó un periodista de A la Tarde, se trataría de un ex de la protagonista de En el Barro. Agregar C5N en









Wanda Nara, China Suarez

Wanda Nara quería que una figura ligada sentimentalmente a Eugenia Suarez, formará parte de la lista de participantes de MasterChef 2025. Según contó un periodista en el programa de Karina Mazzocco, pese a la insistencia de la mediática, el corredor rechazó la propuesta.

Cada paso que da Wanda parece estar pensado estratégicamente, y así lo dejó entrever la información que reveló el periodista Santiago Esposato. “El año pasado, mientras Wanda armaba MasterChef, había una persona que la deslumbraba y ella decía: ‘Yo quiero que esté este personaje’. Le decían que era muy difícil. Se encargó de llamarlo, de rogarle que al menos hiciera una participación especial, pero esta persona le dijo que no de todas las maneras posibles. Wanda insistía e insistía, y él seguía negándose”, relató.

Como se trataba del enigmático de la tarde, el periodista comenzó a dar pistas para que el panel pudiera descubrir de quién hablaba: “Estamos hablando de una figura internacional, un argentino conocido en todo el mundo, alguien que pudo estar vinculado a un conflicto de Wanda a través de terceras personas”, relató.

Wanda le insistió hasta el hartazgo, de quién se trata Tras varios minutos de misterio, finalmente reveló el nombre: “La persona que le dijo que no a Wanda, después de muchísimos llamados, fue Franco Colapinto”, lanzó.

Luego explicó que detrás de ese interés habría existido una especie de revancha vinculada a la histórica pelea entre Wanda y La China Suárez. “En Madrid tuvo una noche con la China Suárez. Wanda quería tener a un ex de la China en su programa”, aseguró el periodista.