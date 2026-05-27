Búsqueda de Agostina Vega: allanaron la casa de Claudio Barrelier, donde vive con su mujer y su hija

Según medios cordobeses, en la vivienda había 5 personas que fueron trasladadas hacia una comisaría local. Entre ellas la esposa, una menor, y otros 3 hombres relacionados con el único detenido por la desaparición de la menor.

La búsqueda de Agostina Vega sigue arrojando novedades: esta tarde allanaron la casa donde vive Claudio Barrelier , el único detenido por la desaparición de la menor de 14 años. El hombre fue trasladado al penal de Bower, y tiene antecedentes.

La menor de 14 años fue vista por última vez cuando subió a un auto rumbo a una casa en el barrio Cofico, donde presuntamente Agostina se habría reunido con Barrelier antes de desaparecer. El procedimiento de la Policía de investigaciones fue ordenado por el fiscal de la causa Raúl Garzón, que ordenó entrar a la vivienda donde aparentemente vive el sospechoso , en donde también habitarían su pareja y su hija .

Hubo cinco personas que fueron retiradas por los agentes de investigaciones, entre ellas tres hombres habrían sido trasladados a prestar declaración. Las tres personas no tenían esposas ni estaban reducidas, relataron los vecinos al medio local El Doce.

Poco después, otras dos personas fueron retiradas de la casa , y se trataría de la pareja de Barrelier y su hija , quienes también fueron trasladadas sin esposas en un vehículo policial. Mientras tanto, este miércoles por la tarde los familiares y amigos hicieron una marcha en barrio General Moscon i para reclamar por su aparición.

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Mamá de Agostina Vega: "Barrelier no tiene corazón"

Melisa Heredia, mamá de Agostina Vega , aseguró que Barrelier "no tiene corazón". La mujer detalló ante los medios que hay conversaciones con él y su hija por las redes sociales. "No sé que le prometió a mi hija. Siempre lo mismo. Mi hija no se fue de la casa, la manipularon, no se pudo ir sola".

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La madre de la menor aseguró que Barrelier se abusó de la confianza de su hija y lanzó: "Para mi él no está solo, hay alguien más. Eramos amigos, nos llevábamos bien. No era mi pareja, era una relación esporádica. Mi hija nunca se fue sola con él". En este sentido, Heredia aseguró que las amigas sabían que hablaba con él. "Que estaban hablando de hacerme un regalo", detalló.

Claudio Barrelier

Quien es Claudio Barrelier, detenido por la desaparición de Agostina Vega

Claudio Barrelier tiene 33 años, es miembro de la barra del Club Instituto de Córdoba y hace poco empezó a trabajar en el área de Tránsito del municipio local. Es la última persona que vio a la menor, de 14 años, cuando supuestamente fue a una casa donde la habría citado para darle un regalo para su mamá. Barrelier tiene dos causas por hurto y amenazas y otra por "privación ilegal de la libertad" calificada por una mujer que salió corriendo de la misma casa que allanaron, que escapó con las manos atadas y denunció que fue abusada.