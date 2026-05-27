27 de mayo de 2026 Inicio
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Manuel Adorni aún no presentó su declaración jurada: cuándo es la fecha límite

Mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete estira los plazos de la publicación de sus bienes. Hace casi un mes, el presidente Milei había dicho que "tenía todo listo".

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El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El jefe de Gabinete es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni se encuentra en el ojo de la tormenta política y judicial. Mientras enfrenta una causa en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete continúa postergando la presentación de su declaración jurada patrimonial a pesar de la presión interna. Aunque el presidente Javier Milei había anunciado hace tres semanas que ya tenía "todo listo", el funcionario aún no ha transparentado sus números ante la Oficina Anticorrupción y el plazo para la presentación se acorta.

Manuel Adorni, cada vez más comprometido con la Justicia.
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La estrategia del oficialismo parece ser estirar los plazos hasta el límite legal del 31 de julio. El objetivo político es claro: hacer pública la declaración en la previa del inicio del Mundial 2026, buscando que la atención mediática se desvíe hacia lo deportivo y se diluya el impacto de sus números. Sin embargo, el funcionario podría presentar su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 durante los primeros días de junio, según consignó La Nación.

La tensión interna escaló a niveles críticos cuando Patricia Bullrich decidió presentar su propia declaración 41 días antes del vencimiento oficial, un gesto interpretado como una presión directa hacia Adorni. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, también se sumó a las voces críticas al manifestar públicamente que "todos estamos esperando" que el exvocero muestre sus activos. A estas presiones se añadieron senadores aliados como Luis Juez, quien fue tajante al pedir la renuncia de Adorni bajo la premisa de que su "límite es la corrupción".

Javier Milei - Manuel Adorni
Milei mostró su apoyo incondicional a su jefe de Gabinete.

Milei mostró su apoyo incondicional a su jefe de Gabinete.

Investigado en la Justicia por el crecimiento de su patrimonio, Adorni teme que la aparición de nuevos contratistas, como ocurrió con Matías Tabar en las obras de su casa en el country Indio Cuá, revelen gastos siderales que compliquen su situación. Además, también se pone la lupa sobre la compra de inmuebles, viajes al exterior y un polémico vuelo a Punta del Este vinculado a contrataciones en la TV Pública. Actualmente, la causa aguarda el regreso del fiscal Gerardo Pollicita de su licencia para definir si el funcionario será finalmente procesado.

A pesar del desgaste político, Javier Milei ha decidido sostener a su ministro coordinador "sin ningún tipo de dudas". Mientras su contador pule los detalles para justificar un nivel de vida que llamó la atención judicial, el Gobierno atraviesa una "tensa calma" antes de lo que colaboradores oficiales ya vaticinan como una "carnicería mediática" una vez que los papeles salgan a la luz. El desenlace de esta interna libertaria ahora depende de la solidez de los documentos que Adorni presente para intentar frenar su imputación.

Revelan nuevos pagos millonarios de Manuel Adorni y Bettina Angeletti: más de $85 millones en tarjetas de crédito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, realizaron gastos y consumos por más de $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025 con un promedio de $7,1 millones por mes. En ese momento, el salario del exvocero era de $3,5 millones y Angeletti todavía era monotributista.

El análisis que realizó Hugo Alconada Mon para La Nación en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera reveló que desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026 los gastos totales con tarjetas fueron de $176 millones, abonados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias y sin registrar mora, bajo la calificación de "Situación 1, Normal".

Bettina Angeletti Manuel Adorni Congreso
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en el Congreso.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en el Congreso.

Entre los gastos registrados aparecen $700.000 en expensas de country y $800.000 en matrículas de colegios, entre otros. En el cambio de estilo de vida, Adorni redujo sus gastos en términos reales, mientras que los de Angeletti crecieron un 21%, concentrando la mayor parte. Incluso alcanzó un pico de $7,8 millones en septiembre de 2025. Coincide con su paso de monotributista a trabajadora autónoma que paga IVA y Ganancias.

Aún así, la Justicia todavía tiene en curso la investigación que tiene como objetivo explicar los ingresos del funcionario y su esposa, ya que sus consumos y gastos superan ampliamente lo declarado. En ese sentido, Adorni todavía no presentó su declaración jurada, pese a haber afirmado que aclararía todo. El jefe de Gabinete está imputado por enriquecimiento ilícito.

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