La Selección eligió a Kansas City para hacer base en el Mundial 2026: cómo es el lugar y dónde queda

Tras varios viajes de inspección, indicaron que dicha ciudad será el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades y, principalmente, a las comodidades para la delegación argentina.

La Selección argentina comenzará su concetración el 1 de junio de cara al debut

A casi cinco meses del inicio del Mundial 2026, la AFA confirmó la ciudad dónde hará base la Selección en durante el campeonato del mundo en Estados Unidos durante “gran parte de la competencia”: será en Kansas City. ¿Cómo es el lugar y dónde queda?

La Selección argentina se prepara para el Mundial 2026.
Si bien resta confirmar el centro de entrenamientos en la que la delegación argentina tendrá como base durante su estadía en el campeonato mundial, las autoridades señalaron que eligieron dicha ciudad ya que será el sitio ideal para “afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades, pero principalmente a las comodidades para la delegación”.

La ciudad norteamericana se constituyó oficialmente el 28 de marzo de 1853, en el territorio a ambos lados de la frontera entre Misuri y Kansas, en la confluencia de los ríos Kansas y Misuri. Kansas City tiene una superficie total de 826,29 km², de la cual 815,71 km² corresponden a tierra firme y (1,28%) 10,57 km² es agua.

Mapa Kansas City, Estados Unidos

Combina tradición y modernidad con paisaje urbano y una arquitectura variada, de amplios espacios verdes que conviven con una fuerte identidad cultural. “Su lugar en el mapa es en el medio oeste de Estados Unidos, cerca del centro geográfico del país en la confluencia del segundo río más grande del país, el río Misuri y el río Kansas. En cuanto al clima de la ciudad se encuentra en la transición entre subtropical húmedo y continental húmedo. Los veranos son calurosos y húmedos, con aire húmedo proveniente del golfo de México”, indicó AFA en su comunicado.

La Selección, capitaneado por Lionel Messi, integra el Grupo J y debutará el martes 16 de junio ante Argelia en el Estadio Kansas City. El segundo choque será el lunes 22 de junio frente a Austria en el Estadio Dallas y el cierre de la primera etapa será en el mismo estadio contra Jordania el sábado 27.

Teniendo en cuenta que el campeón del mundo hará bases en Kansas, ahí jugará dos partidos, y el restante deberá viajar a Dallas, donde tiene casi dos horas de viaje.

Cuál podría ser el predio donde se alojará la Selección en el Mundial 2026

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) solo confirmó que Kansas será la ciudad donde la Selección se hospedará durante la gran parte del Mundial 2026, pero aún resta definir cuál será el predio que albergará al combinado dirigido tácticamente por Lionel Scaloni.

Esa decisión final queda a manos de la FIFA, algo que se conocerá antes del 15 de febrero. Sin embargo, por el momento surgieron los nombres del predio del Sporting Kansas City, equipo que milita en la MLS y también las instalaciones del Kansas City Current, equipo femenino de la ciudad que juega en la NWSL, la primera división.

sporting 1

Ambos espacios están bien considerados por el equipo de trabajo que lidera Lionel Scaloni debido a su infraestructura de primer nivel. La planificación estipularía que el equipo iniciaría su concentración el 1° de junio, ya con la lista definitiva de jugadores citados.

El Compass Minerals National Performance Center, propiedad del Sporting, es un centro de entrenamiento de última generación inaugurado en enero de 2018, “cuenta con cinco campos de fútbol avanzados, un completo laboratorio de rendimiento deportivo y el U.S. Soccer National Coaching Education Center, lo que lo convierte en un entorno ideal para el desarrollo de jugadores y entrenadores de élite”, detalló la FIFA en su página web las comodidades del predio.

sporting 2
La Selección argentina afrontará el Mundial 2026.

