28 de mayo de 2026 Inicio
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Continúa activa la alerta violeta por niebla en Buenos Aires: un bloqueo atmosférico mantiene la humedad

La combinación de varios factores como las bajas temperaturas, la humedad y los vientos mantiene la niebla activa durante las primeras horas del día. El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que las precipitaciones podrán retornar durante los próximos días, pero focalizadas en ciertas provincias del país.

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La niebla se mantiene en varias provincias de Argentina. 

La niebla se mantiene en varias provincias de Argentina. 

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Un bloqueo atmosférico mantiene la humedad y el frío, pero impide el desarrollo de precipitaciones durante la semana.

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El SMN informó que las provincias nombradas anteriormente serán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad. También compartieron una serie de recomendaciones para aquellos que circulan en auto, como mantener la distancia entre vehículos, no sobrepasar, utilizar las luces bajas y antiniebla y reducir la velocidad, entre otros.

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En paralelo, desde Meteored explicaron que "la persistencia de un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones limita el desarrollo de precipitaciones y mantiene a gran parte del país bajo una masa de aire estable aunque muy húmeda".

En relación con el frío, añadieron que un nuevo frente ingresará de cara al viernes, pero " se mantendrá débil y con muy baja capacidad para generar precipitaciones importantes sobre el centro del país".

Sin embargo, desde el SMN también emitieron una alerta amarilla por lluvias, pero en zonas muy puntuales, como el área cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y una parte de Chubut.

El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve.

Ranking de temperaturas extremas por frío

El Calafate Santa Cruz 5.4ºC
Mar del Plata Buenos Aires 5.4ºC
Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 4.8ºC
Ushuaia Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 4.4ºC
Bahía Blanca Buenos Aires 4.4ºC
Esquel Chubut 3ºC
San Juan San Juan 2.8ºC
Chapelco Neuquén 2ºC
Malargüe Mendoza -0.5ºC
La Quiaca Jujuy -2.5ºC

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