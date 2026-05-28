Continúa activa la alerta violeta por niebla en Buenos Aires: un bloqueo atmosférico mantiene la humedad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Un bloqueo atmosférico mantiene la humedad y el frío, pero impide el desarrollo de precipitaciones durante la semana.
El SMN informó que las provincias nombradas anteriormente serán afectadas por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad. También compartieron una serie de recomendaciones para aquellos que circulan en auto, como mantener la distancia entre vehículos, no sobrepasar, utilizar las luces bajas y antiniebla y reducir la velocidad, entre otros.
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En paralelo, desde Meteored explicaron que "la persistencia de un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones limita el desarrollo de precipitaciones y mantiene a gran parte del país bajo una masa de aire estable aunque muy húmeda".
En relación con el frío, añadieron que un nuevo frente ingresará de cara al viernes, pero " se mantendrá débil y con muy baja capacidad para generar precipitaciones importantes sobre el centro del país".
Sin embargo, desde el SMN también emitieron una alerta amarilla por lluvias, pero en zonas muy puntuales, como el área cordillerana de las provincias de Neuquén, Río Negro y una parte de Chubut.
El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve.
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