Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara por primera vez la médica que dirigió la internación domiciliaria

Mariana Flichman fue la encargada de firmar los documentos que autorizaban el traslado del exfutbolista hacia el domicilio de Tigre, donde continuó con su tratamiento hasta el día de su deceso.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumará este jueves un nuevo capítulo clave en los tribunales de San Isidro, con una audiencia que pondrá el foco sobre la última operación a la que fue sometido el exfutbolista en noviembre de 2020, apenas semanas antes de su fallecimiento.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 declararán el cirujano Rodolfo Benvenuti y la médica legista Mariana Flichman , representante de Swiss Medical, en testimonios que podrían aportar nuevos detalles sobre las decisiones médicas adoptadas en los días previos a la muerte del ídolo.

Será la primera vez ante la Justicia de Mariana Flichman, la médica legista que confeccionó la documentación oficial para autorizar el traslado de Maradona desde la clínica hasta la casa donde permaneció internado hasta el 25 de noviembre de 2020 , día en que murió por un paro cardiorrespiratorio.

Por su parte, Benvenuti fue convocado de urgencia a comienzos de noviembre de 2020, cuando a Maradona le detectaron un hematoma subdural y debía definirse si el neurocirujano Leopoldo Luque estaba en condiciones de encabezar la intervención quirúrgica. Según ya había declarado durante el primer debate judicial que finalmente fue anulado, el especialista dejó asentado que Luque “no estaba a la altura” para afrontar una operación de semejante complejidad.

Sin embargo, pese a esas advertencias, finalmente se acordó que Luque apareciera como primer cirujano en el informe oficial de la operación, una situación que volvió a quedar bajo la lupa durante las últimas audiencias.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: cómo evoluciona el juicio

Este martes prestó declaración el neurocirujano Pablo Rubino, quien estuvo al frente del equipo que terminó completando la cirugía. El médico explicó que el grupo encabezado por Luque inició el procedimiento y realizó la preparación inicial del paciente, pero sostuvo que debido a problemas de posicionamiento dentro del quirófano fue su propio equipo el que debió continuar y finalizar la intervención.

Rubino intentó relativizar las diferencias y aseguró que su participación fue “de apoyo”, aunque remarcó que “las indicaciones las daba el doctor Luque”, una frase que volvió a ubicar al neurocirujano en el centro de las responsabilidades investigadas.

También declaró Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, quien reiteró que recomendó expresamente que Maradona continuara su recuperación en una clínica de rehabilitación especializada, donde pudiera recibir atención integral tanto por sus problemas médicos como por su cuadro psiquiátrico y sus adicciones.

Esa posibilidad, sin embargo, nunca prosperó. Según relataron Jana y Gianinna Maradona en sus testimonios, fue Luque quien terminó convenciendo a la familia de trasladar al exfutbolista a una vivienda del barrio San Andrés, en Tigre, bajo un esquema de internación domiciliaria que hoy es uno de los principales ejes de la acusación.

Además de Luque, en el juicio también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico clínico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.