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Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

La influencer contó la terrible situación que vivió con una profesional de la salud y fue sincera sobre cómo se siente mientras transita su segundo embarazo. "La ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito", reveló indignada.

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

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Redes sociales

La influencer Stephie Demner se mostró furiosa tras enterarse de que una trabajadora del hospital donde se atiende le habría revelado su embarazo a Ángel de Brito antes de que ella pudiera hacerlo público. A través de sus redes sociales, hizo un fuerte descargo y aseguró que tomará una severa decisión al respecto.

La relación entre Stephie Demner y Angie Landaburu se habría roto tras una serie de diferencias personales y laborales que comenzaron luego de un viaje organizado por una marca. 
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La modelo, que suele compartir videos diarios contando qué hace o cómo se siente, esta vez dejó de lado el contenido lifestyle para expresar su enojo por una situación vinculada a su reciente embarazo.

"Storytime de cuando me fui a hacer una ecografía mientras transitaba mi segundo embarazo y la ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito", comenzó relatando la esposa de Guido Pella, y continuó: "Cuando una queda embarazada se hacen distintos controles y ecografías hasta llegar a la ecografía principal, que es la que se hace en la semana 12. Si después de esa ecografía todo sigue bien, recién ahí podés contar abiertamente sobre tu embarazo".

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La influencer explicó que, si bien existen varias ecografías previas, lo ideal es mantener la noticia dentro del entorno más cercano porque, hasta los tres meses, el embarazo suele considerarse de riesgo. En este sentido, aseguró que hasta ese momento ningún periodista sabía de la noticia. Sin embargo, todo cambió después de asistir a una ecografía, ya que esa misma noche recibió un mensaje de Ángel de Brito: "¿Estás embarazada?". "Sí, ¿cómo sabés?", respondió ella sorprendida.

Luego relató cómo descubrió el origen de la filtración: "Ángel me dijo que le mandaron un mensaje, entonces entré al perfil y no conocía a esta persona. Entonces la googleé y resulta que trabaja en el centro donde me hice la ecografía".

La contundente decisión que tomará Stephanie Demner

La influencer abrió su corazón y se sinceró con sus seguidores: "En ese momento pensé muchas cosas, nada lindas". Frente a la delicada situación, la modelo confesó que evaluó escribirle un mensaje e incluso denunciarla. "Ella violó el secreto profesional que tiene con los pacientes", sentenció.

Tras lo ocurrido, Stephie Demner reflexionó sobre la importancia de respetar la privacidad de otra mujer en un momento tan sensible como un embarazo.

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