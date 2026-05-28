Qué descuento con Cuenta DNI podés aprovechar en la última semana de mayo 2026

La última semana de mayo llega con nuevos descuentos y promociones de Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que continúa sumando beneficios para los bonaerenses. La aplicación mantiene activos reintegros en supermercados, carnicerías, granjas, pescaderías, ferias, mercados y comercios de cercanía, consolidándose como una de las herramientas de ahorro más utilizadas para reducir el gasto diario y aliviar el presupuesto familiar antes del cierre del mes.

Además de los descuentos tradicionales mediante pagos con QR o clave DNI, los usuarios también pueden acceder a promociones especiales y opciones de financiamiento en locales adheridos, ampliando las posibilidades de compra. Esta combinación entre reintegros directos y facilidades de pago permite optimizar el consumo en distintos rubros y aprovechar mejor cada compra realizada durante los últimos días de mayo.

Para sacar el máximo provecho de los beneficios de Cuenta DNI es importante revisar el calendario de promociones, ya que algunos descuentos están disponibles todos los días, mientras que otros solo aplican en fechas puntuales . Planificar las compras según estos reintegros permite alcanzar los topes de devolución y potenciar el ahorro mensual dentro de la billetera digital del Banco Provincia.

Durante la última semana de mayo de 2026, Cuenta DNI mantiene una amplia batería de descuentos para potenciar el ahorro en compras diarias . De lunes a viernes, los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con un tope de devolución de $5.000 por semana y por persona. A esto se suman los beneficios permanentes en ferias y mercados bonaerenses y en comercios ubicados en universidades de la provincia, donde el reintegro alcanza el 40% todos los días con un límite semanal de $6.000. Además, quienes busquen comprar indumentaria, artículos para el hogar u otros rubros no alimenticios podrán financiar sus consumos en hasta tres cuotas sin interés mediante pagos sin contacto.

Las promociones especiales también se distribuyen según el día y el rubro. Los lunes y martes hay un 10% de ahorro en librerías de texto, mientras que miércoles y jueves el mismo beneficio alcanza a farmacias y perfumerías. En supermercados, las rebajas cambian durante la semana: los lunes aplica un 10% en Día; los martes un 15% en Nini Mayorista; los miércoles un 10% en Carrefour y La Anónima, además de un 15% en Toledo y Josimar; y los jueves un 20% en Chango Más. Para cerrar el mes, los sábados y domingos llegan descuentos del 25% con tope de $8.000 en locales gastronómicos adheridos y tiendas Full YPF, ofreciendo una oportunidad extra para ahorrar en salidas y consumos recreativos.

cuenta DNI

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en mayo 2026

Durante mayo de 2026, Cuenta DNI mantiene descuentos que permiten maximizar el ahorro en compras diarias. Entre los beneficios principales figuran el 20% de reintegro en comercios de cercanía de lunes a viernes, el 40% en ferias y mercados bonaerenses, el 25% en gastronomía y tiendas Full YPF durante los fines de semana, y un 30% en marcas seleccionadas como Havanna, Lucciano’s y Grido con tope mensual.

Además, la billetera virtual suma promociones especiales en librerías, farmacias, perfumerías y supermercados según el día de la semana. También continúa el beneficio extra para jubilados del Banco Provincia y la posibilidad de financiar compras de rubros no alimenticios en hasta tres cuotas sin interés mediante pago sin contacto.