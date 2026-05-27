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Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

En una entrevista, "La Faraona" reflexionó sobre los límites del humor, las diferencias entre Internet y la televisión, y recordó los momentos más polémicos de su carrera.

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

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El influencer Martín Cirio, conocido como "La Faraona", reapareció en televisión este miércoles y, durante una entrevista con Mariana Fabbiani, sorprendió al contar detalles del histórico conflicto que mantiene con Eugenia "La China" Suárez, además de revelar datos de su relación con Wanda Nara.

Wanda Nara, China Suarez
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Tras los problemas que tuvo con la Justicia y la cancelación mediática que lo obligó a mantenerse durante un tiempo lejos de la pantalla, Cirio comenzó marcando la distancia que tiene con el lenguaje televisivo. "Yo dije que en la tele no iba a estar nunca más porque ahí entrás en un público que no me mira, y tampoco sé si me interesa que me mire, porque no me entiende", expresó.

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En este contexto, recordó una incómoda experiencia que vivió en Showmatch junto a Laura Fidalgo: "Llevé un enema pensando que iba a ser divertido y no se rió nadie".

Sin embargo, uno de los momentos más interesantes de la charla llegó cuando Santiago Rivarola le preguntó sobre la histórica disputa que mantiene con La China Suárez y la carta documento que recibió tiempo atrás.

La pelea de Martín Cirio con la China Suárez

"Ella me metió una carta documento y eso podría haber continuado en un juicio, pero no pasó", contó al respecto de la pelea que mantienen.

De esta manera, Cirio también hizo referencia al apodo "Tatiana", asociado durante años a la China en redes sociales. "Yo no le decía Tatiana a ella, fue un concepto que creé y quedó", sostuvo, y luego agregó con cierta ironía: "Si la China se asumiera como Tatiana, la amaríamos", sentenció.

Sobre su relación con Wanda Nara

También habló sobre la reciente relación que construyó con Wanda Nara, quien cantó su hit Bad Bitch durante el show de Cirio en el Movistar Arena. "Ella tiene una cosa muy fisura que a mí me divierte", comenzó diciendo entre las risas del panel, y continuó: "Ella es un desastre y se asume en eso, vos la ves caótica y no se hace la señora. Eso me causa mucha gracia porque yo también soy fisura", declaró.

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