Argentina – Marruecos, por la final del Mundial Sub 20: hora, formaciones y TV

Luego de 18 años, la Albiceleste irá en búsqueda del séptimo título mundialista de la categoría en Santiago de Chile. Para este choque, Diego Placente podrá contar con el delantero Maher Carrizo, tras la suspensión en semifinales.

La última vez que la Sub 20 conquistó el torneo fue en 2007, y es la más ganadora de la categoría

La Selección argentina Sub 20 jugará este domingo frente a Marruecos la final del Mundial de la categoría, que se desarrolla en Chile. La Albiceleste es el máximo ganador de la competición.

Los dirigidos por Diego Placente llegaron a esta instancia con un puntaje ideal en la fase de grupos. En octavos, tuvieron una sólida actuación ante Nigeria donde se impusieron por 4 a 0; ya en la siguiente instancia le ganaron 2 a 0 a México, mientras que en semifinales superaron a Colombia por la mínima diferencia en un duelo que dejaron todo, pero que de la mano de Mateo Silvetti, logró el pase a esta final, tras 18 años.

Si los argentinos logran imponerse en la final, levantará el séptimo trofeo en la categoría luego de los obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora en la historia del torneo.

También existe la posibilidad de que Valentino Acuña deje el equipo para dar ingreso a Tobías Ramírez, una de las alternativas que el cuerpo técnico analiza para reforzar la zona media.

Por su parte, los marroquíes son la gran revelación del campeonato: terminaron primeros en el Grupo C, luego dejó en el camino a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 y 5-4 en los penales).

El conjunto africano, que disputa su cuarto Mundial Sub 20, sueña con hacer historia y convertirse en el segundo campeón africano del certamen, algo que hasta ahora solo logró Ghana en 2009.

Argentina – Marruecos: hora y televisión

  • Hora: 20
  • Televisión: D Sports y Telefe
  • Estadio: Julio Martínez Prádanos (Nacional), Santiago de Chile
  • Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Argentina – Marruecos: probables formaciones

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Marruecos: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire. DT: Mohamed Ouahbi.
