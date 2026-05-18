Austria presentó la lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial 2026: será rival de Argentina La selección europea confirmó a sus convocados y ya empieza a palpitarse el esperado cruce frente a la Scaloneta. Por Agregar C5N en









Austria, uno de los rivales a vencer por la Scaloneta con Messi como estandarte, presentó sus futbolistas mundialistas.

La selección de Austria confirmó este lunes su lista definitiva de 26 futbolistas para disputar el Mundial 2026, donde compartirá grupo con la Selección argentina en la fase inicial de la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador alemán Ralf Rangnick oficializó una convocatoria que combina experiencia internacional y jóvenes figuras del fútbol europeo, con nombres destacados como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic. En ese sentido, cabe remarcar que Austria volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años, ya que su última participación había sido en Francia 1998.

La nómina austríaca fue presentada oficialmente durante las últimas horas y rápidamente generó repercusión en el mundo del fútbol, debido a que será uno de los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J. Además de sus históricos referentes, Austria apostó por futbolistas jóvenes con presente en las principales ligas europeas, entre ellos Paul Wanner y Carney Chukwuemeka.

seleccion austria 2026 La formación de Austria en las eliminatorias UEFA.

Austria llega al Mundial 2026 luego de una sólida clasificación en las Eliminatorias UEFA y buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo. De hecho, el conjunto europeo se caracteriza por la intensidad táctica impuesta por Rangnick, con presión alta, velocidad y un mediocampo dinámico liderado por Sabitzer y Konrad Laimer.