Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.
Apenas unos minutos habían pasado de la finalización del partido cuando las redes sociales se empezaron a llenar de contenidos que hacían referencia jocosa a lo que vivido tanto por argentinos como por colombianos.
