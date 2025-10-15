Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia La victoria por 1 a 0 del combinado albiceleste en Santiago de Chile desató una catarata de bromas en las redes sociales, que apuntaron tanto al nerviosismo argentino como a la mala racha cafetera. Por







Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.

Apenas unos minutos habían pasado de la finalización del partido cuando las redes sociales se empezaron a llenar de contenidos que hacían referencia jocosa a lo que vivido tanto por argentinos como por colombianos.

"Lass oportunidades hay que agarrarlas cuando se presentan"

La selección Colombia cada vez que tiene la oportunidad de ganarle a Argentina un partido importante



La selección Colombia cada vez que tiene la oportunidad de ganarle a Argentina un partido importante pic.twitter.com/9baDiZba1B — The League + (@LeagueOfi) October 16, 2025

Otro Colombia vs Argentina...