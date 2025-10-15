15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

La victoria por 1 a 0 del combinado albiceleste en Santiago de Chile desató una catarata de bromas en las redes sociales, que apuntaron tanto al nerviosismo argentino como a la mala racha cafetera.

Por
Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

El equipo de Placente hizo historia en Santiago de Chile y se metió en la final de la Copa del Mundo de la categoría después de casi dos décadas. Con un Prestianni brillante y un gol de Silvetti, la Albiceleste ganó un partidazo frente al equipo cafetero y buscará su séptimo título mundialista el próximo domingo frente a Marruecos.

Argentina jugará una nueva final tras 18 años.
Te puede interesar:

La Selección Sub 20 se clasificó a la final del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

Apenas unos minutos habían pasado de la finalización del partido cuando las redes sociales se empezaron a llenar de contenidos que hacían referencia jocosa a lo que vivido tanto por argentinos como por colombianos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeagueOfi/status/1978626379995324500&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rugelastico/status/1978598598515306845&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/0800Cj/status/1978616867645247889&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nicoambrogi/status/1978625725235150936&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Termontiel_/status/1978625977203699996&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristian__CJA/status/1978622958839996915&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ContentJuan/status/1978625653319549097&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina, finalista del Mundial de Chile 2025.
play

Argentina superó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años

El look que eligió De Paul para ver un encuentro de fútbol.

Camisa a rayas, gorra statement y actitud: la fórmula street style de Rodrigo De Paul

Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

La Sub 20 se ilusiona en Chile.

Argentina va en busca de una nueva final juvenil tras 18 años

Todos festejan el gol de Alexis MacAllister, el primero de la Selección.
play

La Selección no tuvo rival y goleó a Puerto Rico por 6-0 en Florida

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico, por un amistoso internacional: formaciones, televisión y quiénes podrían debutar

Rating Cero

El DJ empezó en las cabinas de Buenos Aires y hoy se luce en las pistas de todo el mundo.

De Argentina al mundo: Lucas Blanco, el DJ que revoluciona el tech-house

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

Gran Hermano﻿ vuelve a la televisión tras varios meses.

Se confirmó el regreso de Gran Hermano: cuándo empieza la nueva edición en la casa argentina

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

últimas noticias

Misiones: murió un candidato a diputado tras sufrir un infarto durante un debate en un canal de streaming

Misiones: murió un candidato a diputado tras sufrir un infarto durante un debate en un canal de streaming

Hace 21 minutos
Es una hermandad, un movimiento de motociclistas. Nos vemos una vez al año, dijo Marcelo Mazza, el presidente argentino de los Hells Angels.

El presidente de los Hell's Angels explicó porqué vinieron al país: " Estamos en todo el mundo y ahora estamos acá festejando nuestra fiesta anual"

Hace 24 minutos
Tras el final del partido en Santiago estallaron los memes.

Los mejores memes de la victoria argentina en el Mundial Sub 20 y la eliminación de Colombia

Hace 52 minutos
Argentina jugará una nueva final tras 18 años.

La Selección Sub 20 se clasificó a la final del Mundial de Chile: cuándo y contra quién jugará

Hace 1 hora
El Neokit Chagas ya fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Lanzaron el primer test molecular de Argentina para detectar de forma temprana el mal de Chagas en los bebés recién nacidos

Hace 1 hora