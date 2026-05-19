19 de mayo de 2026 Inicio
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Dos documentales sobre la Selección argentina para ver antes del Mundial 2026

La pasión por la Scaloneta revive con películas imperdibles rumbo a la próxima Copa del Mundo.

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Lionel Messi va por el sexto Mundial tras levantar la COpa en el Mundial de Qatar en 2022.

Lionel Messi va por el sexto Mundial tras levantar la COpa en el Mundial de Qatar en 2022.

La cercanía del Mundial 2026 de fútbol volvió a despertar el entusiasmo de los hinchas argentinos, que ya empiezan a palpitar una nueva participación de la Selección argentina en la máxima cita del fútbol. Con Lionel Messi todavía como gran referencia del plantel y Lionel Scaloni al mando del equipo, el recuerdo de Qatar 2022 sigue más vigente que nunca.

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En ese contexto, crecieron nuevamente las búsquedas y reproducciones de contenidos vinculados a la histórica consagración en Medio Oriente. Las plataformas de streaming registraron un renovado interés por películas y documentales centrados en la Selección argentina y en el fenómeno popular que generó la obtención de la tercera estrella.

Entre todas las producciones disponibles, hay dos títulos que se consolidaron como los preferidos de los fanáticos para revivir la campaña mundialista: Muchachos, la película de la gente y Elijo creer. Cada uno aborda la epopeya de Qatar desde perspectivas diferentes, pero con el mismo objetivo: volver a emocionar al público argentino.

Muchachos, la película de la gente

El documental dirigido por Jesús Braceras y narrado por Guillermo Francella reconstruye el Mundial de Qatar 2022 desde el lado de los hinchas. La película mezcla imágenes oficiales con videos grabados por fanáticos argentinos en las calles, en los estadios y durante los festejos masivos que se realizaron en el país.

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La historia está basada en un relato original de Hernán Casciari y hace foco en las emociones colectivas que atravesaron a los argentinos durante el torneo. Desde la derrota inicial ante Arabia Saudita hasta la final contra Francia, el film recorre las cábalas, los nervios y la explosión popular tras la consagración.

La producción se convirtió en un fenómeno en los cines argentinos y fue considerada el documental más visto de la historia nacional. Actualmente puede verse en plataformas de streaming y volvió a ganar popularidad en la previa del Mundial 2026.

Elijo creer

A diferencia de Muchachos, este documental ofrece una mirada más íntima y futbolera sobre el recorrido de la Selección argentina en Qatar 2022. Narrada por Ricardo Darín y realizada con apoyo oficial de la AFA, la película incluye imágenes exclusivas y testimonios de jugadores y miembros del cuerpo técnico.

El film profundiza en la construcción del grupo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, mostrando cómo el equipo logró recuperarse tras el duro debut y terminó levantando la Copa del Mundo. También refleja la conexión emocional entre los futbolistas y los hinchas durante todo el campeonato.

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Con un tono más épico y centrado en el detrás de escena, Elijo creer se convirtió en otra de las producciones más buscadas por los fanáticos argentinos. Su regreso al centro de la escena coincide con la expectativa creciente por el Mundial 2026 y la ilusión de volver a ver campeona a la Selección.

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