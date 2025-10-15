Con gol de Silvetti, la Selección Sub 20 le gana 1-0 a Colombia por un lugar en la final del Mundial

La Albiceleste, que busca clasificar al partido decisivo del campeonato tras 18 años, enfrenta a los Cafeteros en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile. El ganador enfrentará a Marruecos.

Argentina empata con Colombia en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Chile , en el marco de un partido correspondiente a las semifinales del Mundial Sub 20. La albiceleste busca clasificar al partido definitorio del campeonato luego de 18 años, ya que la última vez que accedió a esa instancia fue en 2007, cuando luego se consagró campeón contra República Checa. El árbitro es el portugués João Pinheiro.

Uno de los encuentros más reñidos para el equipo de Diego Placente , en una semifinal a puro roce. El conjunto cafetero impuso su superioridad física y fue más en el primer tiempo, con chances claras frente al arco de Santino Barbi. A Argentina le costó hacer pie en cancha, y cuando Gianluca Prestianni se decidió, comenzó lo mejor de la Albiceleste.

El jugador del Benfica fue la manija del equipo y desde sus pies nació lo mejor de la Selección. Colombia fue de mayor a menor durante la primera etapa, con tiros como el del lateral Juan Arizala, pero se cayó con la lesión de Joel Canchimbo, uno de los mejores del partido que se retiró a los 36'. Un primer tiempo de mucho físico y poco fútbol.

Ya en el segundo tiempo, el partido fue de ida y vuelta con jugadas de peligro clarísimas para ambos equipo. Placente mandó a la cancha a Tobías Andrada y Mateo Silvetti, y fue el ex-Newell's quien tuvo un mano a mano que desperdició con un remate cruzado. Claro, Colombia no se quedó atrás y respondió con una doble chance que, de milagro, no abrió el marcador del encuentro.

El central de Gimnasia LP, Juan Villalba, metió un cierre a lo Javier Mascherano, en el Mundial 2014 frente a Países Bajos, para cortar una jugada concreta de gol, a manos de Emilio Aristizabal. El corte providencial salvó la caída del arco argentino, pero el ataque colombiano no iba a ceder. Enseguida, el héroe fue el arquero Barbi, quien le sacó un bombazo a Jhon Renteria y un cabezazo inatajable a Arizala. El partido no daba respiro.

Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20: formaciones