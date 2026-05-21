El día que Maradona brilló ante Austria: su único triplete en la Selección y una bandera que desafió a la dictadura

A 46 años de una tarde-noche inolvidable en Viena, con un Diego estelar y el fútbol como excusa para un grito desesperado contra el terror que se vivía en el país. "¿Dónde están los 20.000 desaparecidos?" fue el mensaje en el duelo ante el "Wunderteam", que se repetirá este 22 de junio en Dallas.

El 21 de mayo de 1980, el Estadio Prater de Viena (hoy el Ernst-Happel-Stadion) fue testigo de una exhibición futbolística que, aunque nació como un amistoso de preparación en plena gira europea, terminó grabada a fuego en las páginas más doradas de la Selección argentina. A 46 años de la histórica goleada por 5-1 de la Albiceleste frente a Austria , una tarde de primavera europea en la que un joven de 19 años llamado Diego Armando Maradona decidió que el mundo iba a ser suyo, firmando el primer y único hat-trick de su legendaria carrera con la camiseta del conjunto nacional .

Austria, el rival que más preocupa a la Selección: el renacer del "Equipo Maravilla" y su sueño mundialista

Ante 70.000 espectadores que se rindieron a sus pies, el 10 frotó la lámpara para liderar una orquesta dirigida por César Luis Menotti, confirmando que el título obtenido en el 78 no era una casualidad.

Sin embargo, aquella jornada en territorio austríaco trascendió los límites deportivos para transformarse en un estremecedor grito de resistencia contra el horror . Mientras Maradona combinaba paredes con José Daniel Valencia, en las tribunas del estadio se desplegaba una bandera que desafió la más sangrienta de las dictaduras militares argentinas: “¿Dónde están los 20.000 desaparecidos?” . Fue un acto de valentía que logró burlar la censura del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, visibilizando ante los ojos de Europa y el mundo los crímenes de lesa humanidad que se cometían en el país.

Diego Armando Maradona y su hattrick en un amistoso Argentina - Austria en 1980. Fue triunfo albiceleste 5-1 en el 1° duelo entre ambas selecciones. Se cruzarán en el Mundial de 2026 por primera vez de manera oficial. pic.twitter.com/kEmJdEgG6r

La gira de Europa y la estrella que comenzó a brillar: Diego Armando Maradona

El Pelusa, como le decían todavía en Fiorito, había debutado con la selección en 1977, con apenas 16 años. No había sido convocado para la Copa del Mundo de 1978, con victoria de Argentina en casa, un mal trago que nunca le perdonó a Menotti, el entrenador de aquel equipo. "Eso es algo que no puedo olvidar. Mi casa era un velorio, lloraban mi mamá, mis hermanos, los primos. Me decían que yo era el mejor de todos, que no me preocupara porque iba a jugar cinco Mundiales. Trataban de consolarme a mí y de consolarse ellos. Fue un drama, algo imborrable. Nunca se lo voy a perdonar", admitió el propio Maradona en una entrevista.

En ese momento, Diego ya era el líder, el 10 de Argentina y considerado uno de los mejores jugadores de todo el mundo a pesar de su juventud. En mayo de 1980 se dio por hecho su fichaje por el Barcelona de España. Era la gran noticia que acompañó la gira de la Albiceleste por Europa. Para este desafío, el entrenador Menotti le empezó a dar rodaje a los inolvidables campeones del mundo Sub 20 de 1979. Así, los jóvenes Gabriel Calderón, Juan Simón, Ramón Díaz, Juan Barbas y un tal Diego Armando Maradona completaron la delegación de 18 jugadores que visitarían Inglaterra, Irlanda y finalizarían su participación en el Viejo Continente en Austria. El gran ausente fue Ricardo Bochini, quien se lesionó en la previa y fue reemplazado por Cucurucho Santamaría.

Gira Europa 1980 Selección argentina Getty Images Arriba: Gabriel Calderón, Jorge Olguin, Carlos Ischia, José Van Tuyne, Victorio Ocaño, Daniel Passarella. En el medio: Leopoldo Luque, Alberto Tarantini, Ubaldo Fillol, Héctor Baley, Juan Simón, Carlos Fren. Sentados: Juan Barbas, Santiago Santamaría, Diego Maradona, Ramón Díaz, José Valencia, Américo Gallego.

El martes 13 de mayo, Argentina jugó bien, pero perdió ante Inglaterra en Wembley por 3-1, con un doblete de David Johnson y un gol de Kevin Keegan para los locales y un tanto de Daniel Passarella, con asistencia de Maradona. El astro argentino intentó por primera vez el gol del siglo: dejó atrás a medio equipo inglés, pero falló delante de Ray Clemence. Al volver al país, Diego reveló que su hermano Hugo le había dicho que resolvió mal la jugada porque tenía que haber gambeteado al arquero para marcar con el arco vacío. Fue lo que hizo en los cuartos de final del Mundial 86 en México, de nuevo contra Inglaterra. Años más tarde explicó que, mientras corría con el balón en pleno estadio Azteca, se acordó de lo que le había dicho su hermano "El Turco" y gambeteó a Peter Shilton para marcar el gol de todos los tiempos.

El viernes 16 de mayo, Argentina ganó a Irlanda por 0-1 con un golazo de José Daniel Valencia, con centro del propio Maradona. Y en el último partido de la gira, el miércoles 21, la Albiceleste se citó con Austria en Viena, delante de más de 70.000 personas. Menotti formó de inicio con Ubaldo Fillol en el arco; Jorge Olguín, José Van Tuyne, Passarella y Alberto Tarantini en la línea de 4; Barbas, Américo Gallego, Maradona y Valencia en la zona del mediocampo y Leopoldo Luque, quien jugaría su último partido con la Selección, y Santiago Santamaría en ataque.

maradona argentina inglaterra 1980 Maradona en acción en Wembley, en la derrota por 3-1 frente a Inglaterra. Shutterstock

El despertar del genio: los tres gritos de Diego en Viena

Tras una derrota digna ante Inglaterra en Wembley y un triunfo ajustado en Irlanda, el equipo desembarcó en Austria para mostrar su mejor versión técnica. Maradona, que entonces tenía apenas 19 años y ya era la gran promesa mundial, lideró un ataque devastador.

El marcador se abrió rápidamente a los dos minutos gracias a un pase filtrado de Diego que Santamaría cambió por gol. A los diez minutos, Luque aumentó la ventaja con un sutil toque por encima del arquero Friedrich Koncilia. Pero el show central comenzó a los 15 minutos de la primera etapa. Tras una doble pared exquisita con José Daniel Valencia, Maradona recibió dentro del área y, ante la marca asfixiante, logró definir desde el suelo, casi sin ángulo, para marcar el 3-0.

En el complemento, la sociedad con los cracks de la Selección Sub-20 campeona en Tokio 1979 volvió a brillar. Ramón Díaz, recién ingresado, asistió a Diego con un pase de cachetada que dejó al Diez mano a mano con el arquero: Maradona no perdonó y definió de zurda al segundo palo.

El broche de oro llegó a dos minutos del final, cuando un joven Carlos Ischia realizó una jugada maradoniana por la banda izquierda, eludió a tres rivales y envió un centro atrás para que Diego solo tuviera que empujarla al fondo de la red. Fue la única vez en sus 91 partidos oficiales con la Selección Mayor que Maradona festejó tres goles en un mismo encuentro.

Leopoldo Luque Luque ya mete el gol de emboquillada, en su último partido en la Selección. Optimizada con IA

"Pude meter la pared inolvidable que hicimos con Daniel Valencia, el pase milimétrico del Pelado Ramón Díaz, la volada majestuosa del Pato Fillol y una jugada espectacular de Carlitos Ischia. Me quedaron afuera el golazo del Cucurucho Santamaría y el gol de sombrerito de Luque. Casi nada", expresó Diego un día como hoy, pero del 2020, en su cuenta de Instagram.

"¿Dónde están los 20.000 desaparecidos?": la historia de una bandera icónica

Mientras Maradona hacía delirar a Europa con su zurda, en una tribuna apareció una bandera imposible para la época: “¿Dónde están los 20.000 desaparecidos?”. En aquel momento, la Argentina vivía bajo el terror del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, y las noticias sobre los secuestros y desapariciones eran sistemáticamente censuradas.

La aparición de este mensaje en la televisión internacional fue un golpe directo al corazón del aparato de propaganda de la dictadura. Durante la transmisión para la señal ATC (Argentina Televisora Color), los relatores intentaban centrarse en lo deportivo, pero el impacto visual de la bandera recorrió el planeta como un grito imposible de silenciar.

Bandera argentina austria En pleno partido, la bandera y un mensaje contra la dictadura. Optimizada con IA

Años después, Leopoldo Luque revelaría que él mismo había sido secuestrado y torturado por integrantes de las fuerzas represivas. Uno de los héroes de aquella noche también había sido víctima de la más salvaje dictadura argentina que utilizaba al fútbol como propaganda.

La valiente acción no fue una novedad. El 22 de mayo de 1979, mientras millones de argentinos seguían por televisión el amistoso entre la Selección argentina y Holanda en Berna, Suiza, organizado por los 75 años de la FIFA como revancha de la final del Mundial 78, había quedado marcado por un episodio que trascendió al fútbol.

En una de las tribunas, un grupo de exiliados argentinos desplegó una bandera con la frase “Videla asesino” para denunciar a la dictadura militar. La transmisión oficial de Canal 7 intentó tapar el mensaje superponiendo una publicidad sobre la imagen, una maniobra de censura que recién años después pudo verse con claridad gracias a archivos recuperados por el periodista deportivo Gonzalo Bonadeo.

bandera videla asesino El 22 de mayo de 1979, en el amistoso entre la Selección argentina y Holanda en Berna, Suiza, exiliados argentinos desplegó una bandera con la frase “Videla asesino”.

Casi medio siglo de aquel encuentro, la Argentina de Lionel Scaloni y la Austria de Ralf Rangnick se reencontrarán oficialmente en una cita máxima: será el próximo 22 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. Con la sombra del único triplete de Diego sobrevolando el recuerdo, una bandera imposible de olvidar y una noche en la que el fútbol argentino dejó de ser solamente fútbol.

Síntesis del partido entre Austria y Argentina en Viena

Austria 1: Friedrich Koncilia, Robert Sara, Erich Obermayer, Roland Hattenberger, Reinhold Hintermaier, Wilhelm Kreuz, Herbert Prohaska, Kurt Welzl, Kurt Jara, Walter Schachner y Hans Krankl. DT: Karl Stotz. Cambios: 13' Günther Pospischil x Sara, 28' Heribert Weber x Welzl.

Argentina 5: Ubaldo Fillol, Jorge Olguin, José Van Tuyne, Daniel Passarella (cap.), Alberto Tarantini, Juan Barbas, Américo Gallego, Diego Maradona, Santiago Santamaría, Leopoldo Luque (amon.) y Jose Daniel Valencia. DT: César L. Menotti. Suplentes: Baley y Carlos Fren. Cambios: 30' Victorio Ocaño x Tarantini, 68' Ramón Díaz x Santamaría, 68' Carlos Ischia x Valencia.

Gol de Austria: 20' Jara. Goles de Argentina: 3' Santamaría, 10' Luque, 15'-74'-88' Maradona.

Estadio Prater (Viena): 70.000 espectadores.

Árbitro: André Daina (Suiza).

El Gr{afico Argentina-Austria 1980

Mirá el partido completo entre Austria y la Selección Argentina, del 21 de mayo de 1980