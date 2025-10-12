12 de octubre de 2025 Inicio
Malas y buenas noticias para la Selección argentina en el partido contra Colombia

Tras la victoria ante México, Diego Placente deberá rearmar el equipo por una dura sanción que deberá cumplir uno de sus jugadores claves en el choque de seminales. El partido se jugará el miércoles 15 de octubre a las 20.

El partido de Argentina y Colombia se jugará el miércoles 15 de octubre a las 20.

La Selección argentina se clasificó a las semifinales del Mundial Sub-20 tras 18 años y en medio de la euforia, Diego Plancente recibió una buena y mala noticia de cara el choque ante Colombia.

La Selección argentina está cerca de recuperar a una de sus figuras.
La “buena” es que el conjunto cafetero no podrá contar con dos de sus figuras: Neiser Villarreal y Carlos Sarabia quedarán desafectados por acumulación de amarillas en la victoria por 3 a 2 ante España.

El delantero no solo convirtió el hat-trick de los cuartos de final, sino que se convirtió en el máximo goleador colombiano en Mundiales Sub 20 con 5 gritos y superó el registro de Oscar Cortés, Luis Muriel y John Tréllez, que anotaron cuatro.

En tanto, el defensor también tendrá que cumplir una fecha de castigo por ser amonestado ante los europeos tras un codazo, que si bien se pidió por la revisión del VAR por posible roja, la situación no escaló a mayores y solo vio el cartón amarillo.

Por su parte, la “mala” para la Albiceleste pasa por la ausencia de Maher Carrizo, el futbolista de Vélez, quien también llegó al límite de amonestaciones y deberá cumplir la sanción. Carrizo fue el autor del primero gol frente a México.

Además, se confirmó, este domingo, que Valente Pierani sufrió una distensión en la rodilla y el zaguero de Estudiantes se perderá lo que resta del Mundial.

Mundial Sub 20: cuándo se jugará la semifinal entre Argentina y Colombia

  • Día: miércoles 15 de octubre
  • Hora: 20, hora argentina
  • Estadio: Nacional de Santiago
  • Televisión: TyC Sports y Telefe
