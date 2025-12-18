A tres años del título en Qatar 2022: los cambios en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

18 de diciembre de 2025 Inicio
Este 18 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la obtención de la tercera estrella de la Albiceleste, lo que también significó el primer título mundialista de Lionel Messi. ¿Estará presente en la próxima Copa del Mundo?

Ileana Brandan
Ileana Brandan
Lionel Messi y Nicolás Otamendi jugarán su último Mundial con la Selección argentina

Télam

A casi 6 meses del inicio del Mundial 2026, este 18 de diciembre no es un día más para los argentinos: se cumplen tres años del título de la Selección argentina en Qatar 2022, la tercera estrella tan esperada por los hinchas e incluso por el capitán del equipo, Lionel Messi.

El emotivo video de AFA para recordar a los campeones de 2022.
El emotivo video de la AFA y el recuerdo de los campeones del mundo, a tres años del Mundial de Qatar 2022

Argentina llegaba como favorita tras consagrarse campeón de la Copa América en Brasil 2021 y de la Finalíssima frente a Italia en Wembley . Tras el sorteo, la fase de grupos parecía “accesible”, sobre todo el primer partido. Pero, el fútbol suele dar sorpresas y aquel 22 de noviembre de 2022 quedará marcado como el día bisagra para el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

La Albiceleste cayó por 2 a 1 frente a Arabia Saudita, lo que significó un duro golpe para los hinchas y el miedo de volverse en primera ronda. Sin embargo, si bien los propios jugadores sintieron una gran frustración, el capitán dio la cara y después de reconocer que fue “un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera”, también pidió algo que los fanáticos no dejaron de hacer: confiar en el equipo.

Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie”, afirmó y cumplió con su promesa.

argentina festeja polonia

Ahora, a tres años de aquel día glorioso, no solo para el territorio argentino, sino también para gran parte de mundo, la ilusión se vuelve a encender y al mismo tiempo, empieza a recaer la presión en Lionel Scaloni, el entrenador que elige a los jugadores que llevarán puesta la camiseta celeste y blanca en lo que será le Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el último torneo mundialista, el nacido en Pujato supo armar un equipo que, para algunos, el principio tenía nombres con chicos con poco rodaje con el grupo, pero que llegaron a ser una pieza clave. En ese entonces aparecieron nombres como Enzo Fernández, Alexis Mc Allister o incluso Julián Álvarez, quienes terminaron ganándose un lugar más que importante entre los 11 iniciales. Pero, ¿qué diferencia habrá de aquel plantel al de la próxima Copa del Mundo?

Los cambios en la Selección argentina de cara al Mundial 2026

El Mundial 2026 se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio donde Argentina integra el Grupo J junto Argelia (16/06), Australia (22/06) y Jordania (27/06), donde disputará los encuentros en territorio estadounidense en los estadio de Kansas y Dallas.

La primera diferencia de lo que será la defensa de la tercera estrella, es que, Lionel Scaloni tiene las principales bajas del arquero, Franco Armani, y el mediocampista, Ángel Di María, quienes ya anunciaron su retiro post Mundial. Además, desde que se conoció el doping, fue totalmente desafectado de la Selección, Alejandro “Papu” Gómez, quien fue sancionado en 2023 y tras 776 días inactivo regresó en noviembre pasado a jugar en la segunda división de Italia.

En total, serán 26 futbolistas que disputarán el torneo mundialista y, hay otros que vestirán por última vez la camiseta argentina: Lionel Messi, quien según Scaloni tiene el derecho de elegir o no estar, aún no confirmó su participación ya que siempre aseguró que todo dependerá de cómo se sienta.

Otro de los que tendrán su última participación será el defensor, Nicolás Otamendi, que a los 37 años sí confirmó que su idea es jugar el campeonato mundialista del próximo año y retirarse de la Selección.

Nicolás Otamendi

Quienes tendrán la oportunidad de integrar el plantel que no pudieron estar en Qatar por lesión, serán Nicolás González, actual jugador de Atlético de Madrid, y Giovanni Lo Celso, un mediocampista que durante las Eliminatorias y la Copa América fue una pieza importante en el mediocampo junto a Leandro Paredes.

En contrapunto, quienes están en la consideración del entrenador en lo que será el recambio en el plantel aparecen los nombres de los defensores Facundo Medina, Leonardo Balerdi; los mediocampistas Valentín Barco, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono; los delanteros Valentín Castellanos, Juan Manuel López y los denominados “europibes” Nicolás Paz y Alejandro Garnacho.

giuliano simeone

Copa Mundial Qatar 2022: cómo estaba conformado el plantel campeón del mundo

Con una base consolidada a partir de un recambio generacional, después de haber logrado el título en la Copa América 2021 en Brasil y haberse clasificado con comodidad en el proceso de Eliminatorias, el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, convocó a 26 futbolistas quienes levantaron la tan ansiada y esperada tercera estrella.

  1. Franco Armani
  2. Juan Foyth
  3. Nicolás Tagliafico
  4. Gonzalo Montiel
  5. Leandro Paredes
  6. Germán Pezzella
  7. Rodrigo De Paul
  8. Marcos Acuña
  9. Julián Álvarez
  10. Lionel Messi
  11. Ángel Di María
  12. Gerónimo Rulli
  13. Cristian Romero
  14. Exequiel Palacios
  15. Ángel Correa
  16. Thiago Almada
  17. Alejandro Gómez
  18. Guido Rodríguez
  19. Nicolás Otamendi
  20. Alexis Mac Allister
  21. Paulo Dybala
  22. Lautaro Martínez
  23. Emiliano Martínez
  24. Enzo Fernández
  25. Lisandro Martínez
  26. Nahuel Molina
