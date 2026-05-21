El insólito encuentro de Marixa Balli con una creadora de contenidos en plena calle: "Se lo regalé" La panelista de Verónica Lozano se topó con una creadora de contenidos y vivió una divertida situación que se volvió viral. Agregar C5N en









Un encuentro entre la mediática y la influencer terminó con un gesto que nadie vio venir. Redes sociales

Marixa Balli protagonizó una situación divertida con una creadora de contenido que fue tendencia en redes. La exmujer de Rodrigo lo resolvió con un gesto hacia la joven que llamó la atención de sus seguidores.

Lo que había empezado como una jornada habitual de grabación de la influencer Dulce Pink, en su auto, se trastocó cuando la panelista de Verónica Lozano apareció por sorpresa e interrumpió la grabación, aunque sin quererlo.

Lejos de generar tensión, el encuentro cara a cara con la mediática fue un momento de risas, complicidad y buena onda. Al final, la influencer Lucía Baeza contó en su perfil de Instagram: "No puedo creer las casualidades, que suerte que tenia puesto un perfume rico y ahora [email protected] se convirtió en mi perfume de la suerte amorr, y obvio se lo regale a MARIXA BALLI" .

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