El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

La actriz regresó sorpresivamente a la casa más famosa tras negociar un jugoso trato mientras continúa recuperándose del accidente que sufrió dentro de la casa.

El regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano generó una verdadera revolución dentro y fuera de la casa más famosa del país. La actriz reapareció en el reality gracias a un Golden Ticket especial luego de varias semanas alejada de los medios por problemas de salud derivados de una fuerte caída sufrida dentro del programa.

Su retorno sorprendió incluso a los participantes, ya que ingresó directamente a la casa sin pasar previamente por el estudio ni mantener una entrevista con Santiago del Moro . La escena rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y reactivó el interés del público por esta nueva etapa del reality.

La vuelta de la histórica actriz ocurrió en medio de una gala cargada de cambios, nuevos ingresos y repechajes que modificaron completamente el juego. Inicialmente, el segundo Golden Ticket iba a ser para Carmiña Masi , aunque finalmente la producción decidió entregárselo a Andrea del Boca luego de que no prosperara la autorización vinculada a otra participante del programa.

Días antes del reingreso, el periodista Rodrigo Lussich había adelantado en el programa Intrusos que Andrea del Boca estaba negociando su regreso al reality. Según reveló el conductor en América TV, la actriz habría puesto sobre la mesa un importante acuerdo económico como condición indispensable para aceptar volver a la casa . Las versiones indicaron que la producción avanzó rápidamente para cerrar la negociación y asegurar uno de los regresos más fuertes de la temporada.

Andrea del Boca - Gran Hermano Andrea del Boca volvió a Gran Hermano con el segundo Golden Ticket.

El propio Rodrigo Lussich aseguró en Intrusos que Andrea del Boca habría conseguido “el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en Argentina”, una frase que rápidamente explotó en redes sociales y alimentó todavía más la polémica. Aunque desde Telefe no confirmaron cifras oficiales, distintas versiones sostienen que el acuerdo económico fue determinante para concretar el esperado retorno de la actriz.

Andrea del Boca habló sobre su estado de salud

Tras concretar su esperado regreso a Gran Hermano, Andrea del Boca decidió hablar públicamente sobre el delicado estado de salud que todavía atraviesa luego del accidente que sufrió dentro de la casa meses atrás. Durante una conversación con Santiago del Moro, la actriz explicó cómo vive esta nueva etapa televisiva mientras continúa bajo supervisión médica. Sus declaraciones generaron preocupación entre los seguidores del reality y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La artista reconoció que aún no recibió el alta médica definitiva y confirmó que continúa utilizando una importante placa como parte de su tratamiento. “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, expresó Andrea del Boca al referirse a las secuelas físicas que todavía arrastra. A pesar de eso, aseguró sentirse con fuerzas para afrontar nuevamente el encierro y la intensa convivencia dentro de la casa.

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Además, la actriz contó que los médicos aceleraron distintos estudios y trámites para permitirle regresar rápidamente al programa. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, relató sobre las conversaciones que mantuvo con los profesionales que siguen de cerca su recuperación. Andrea también aprovechó el momento para agradecer públicamente al personal de la clínica que estuvo a cargo de su tratamiento y destacó el acompañamiento recibido durante las últimas semanas.

Cabe recordar que Andrea del Boca había abandonado previamente Gran Hermano luego de sufrir una fuerte caída en la cocina de la casa. Según trascendió, una chancleta se trabó mientras caminaba y terminó golpeándose de frente contra un mueble cercano a la heladera. El accidente obligó a los médicos a retirarla en camilla para realizarle tomografías, radiografías y distintos controles de urgencia.