"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

Después de quedar afuera del repechaje, la polémica participante subió una serie de historias en su cuenta de Instagram. Se mostró quebrada, con signos de haber llorado, y apuntó contra la producción.

Carmiña Masi, una de las exparticipantes más polémicas de Gran Hermano: Generación Dorada, se descargó en sus redes sociales tras una noche que seguro prefiere olvidar, y le pidió ayuda a sus seguidores porque planea ir contra Telefe y la producción del programa por falta de pago.

El repechaje del reality sigue generando polémica. Sin dudas, una de las escenas más recordadas será cuando, en pleno estudio, "El Big" se refirió a Carmiña y le ofreció el Golden Ticket, aunque dejó la decisión final en manos de Mavinga para definir si debía ingresar o no nuevamente a la casa.

Con la decisión en sus manos, Mavinga respondió que no y la periodista paraguaya se quedó sin la revancha de volver a la casa más famosa del país. Tras lo ocurrido, las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a la decisión, mientras que otros usuarios cuestionaron lo sucedido.

Tras los hechos, Mavinga brindó una serie de entrevistas este jueves en las que denunció amenazas y ahora Masi, a través de sus redes sociales, volvió a reavivar la polémica.

El descargo de Carmiña en las redes

"Tengo que hacer este video con esta cara que tengo", comenzó diciendo, visiblemente afectada y con signos de haber llorado. Luego, agregó: "Le quiero pedir disculpas a todos los medios, no quiero tocar el tema". Entre lágrimas y con la voz quebrada, sentenció: "Para mí se acabó. Lo de ayer me hizo sentir humillada y expuesta".

Y continuó: "Siento que lo que le hicieron a Mavinga también fue una humillación. No le corten las redes", pidió. Además, aseguró que su excompañera es una víctima más de la producción y apuntó contra el manejo del repechaje. "Se lavaron las manos con todo el tema", aseguró sin filtro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/2057533809915043853&partner=&hide_thread=false Carmiña subió historias a Instagram diciendo que se siente humillada y pidiendo que paren de insultar a Mavinga



También aclara que si Mavinga hubiese dicho que sí al Golden Ticket, ella igual lo hubiera rechazado #GranHermano pic.twitter.com/7DKp5lC6xy — Fefe (@fedeebongiorno) May 21, 2026

Tras dejar en claro que con su compañera está todo bien, aseguró que, si Mavinga decía que sí, ella no iba a aceptar el Golden Ticket. "Se lo iba a dar a ella o me retiraba del estudio", explicó.

Sin embargo, aclaró que decidió quedarse por respeto a su trabajo y al público: "No me retiré porque soy una persona que trabaja en televisión y por respeto a la audiencia. Respeto que la producción no tiene". Además, reconoció que en ese momento prefirió guardar silencio porque estaba "en shock".

Lejos de apaciguar las aguas, aseguró no estar dolida por no haber entrado ya que entendía el folclore de la televisión, pero que hubiera preferido saberlo antes y no pedir que la gente gaste su dinero votándola para que vuelva a ingresar. "Yo le pedí a la gente que me vote, ellos gastaron su dinero. Pídanle disculpas", reclamó.

En este contexto, volvió a remarcar que Mavinga y ella son víctimas de la producción y que fueron humilladas para tener rating.

Carmiña le iniciará una demanda a Gran Hermano

Luego, para terminar con su descargo, la periodista le pidió a sus seguidores que le recomienden un asesor legal: "Necesito un abogado, para cobrar lo de Telefe". Según denunció, la producción del programa no le paga desde febrero. "Nunca me pudieron pagar hasta hoy, no sé por qué", deslizó.