La abogada de Wanda Nara afirmó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas con la China Suárez"

Ana Rosenfeld advirtió que el futbolista quiere quitarle a su exesposa la custodia de Francesca e Isabella y adelantó que "jamás" impedirá que las niñas compartan tiempo con su padre "en Argentina, no en Turquía".

Tras la denuncia presentada por el futbolista del Galatasaray ante la Justicia de Turquía, la abogada de Wanda Nara precisó que Mauro Icardi "quiere la tutela de las nenas solo con la China Suárez y sin Wanda" y adelantó que, como profesional, "jamás" impedirá que Francesca e Isabella "compartan todo el tiempo con él, pero en Argentina, no en Turquía".

"Entiendo que cuando las nenas sean escuchadas, van a hablar", explicó Ana Rosenfeld este jueves en LAM y detalló: " La demanda es muy extensa y tuvimos que designar un representante porque llegó en turco y hubo que traducirla ".

Rosenfeld explicó que la jueza italiana se declaró incompetente y dejó la resolución en manos de los tribunales argentinos y turcos . "Nosotros estamos dirimiendo tres jurisdicciones: Argentina, Italia y Turquía", concluyó.

ANA ROSENFELD EN VIVO EN LAM "Los últimos 4 años el tema siempre fue Wanda" "Mauro pidió tener a las nenas en tutela con la China" Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/h5jlTKxoKX

Para la abogada de la conductora de MasterChef Celebrity es "absolutamente negativo" que la China Suárez haya declarado que sus hijos "ven como un padre" a Icardi y aclaró que en la disputa legal con Maxi López, Wanda no decía lo mismo sobre Mauro "con el ánimo de quedarse con los chicos y no reconocer la figura paternal de Maxi".

Rosenfeld evitó opinar sobre el papel de Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, los padres de los hijos de la China, aunque insistió en que cada padre debe conservar su lugar en la vida de sus hijos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2057264774086337003?s=20&partner=&hide_thread=false LA CHINA SUÁREZ DECLARÓ EN TURQUÍA: LA RESPUESTA DE ANA ROSENFELD



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Wanda Nara lloró en los Martín Fierro 2026 por la denuncia de Mauro Icardi

En el medio de las críticas contra Wanda Nara por ganar el Martín Fierro a Mejor conductora, Flor de la V compartió la charla íntima que tuvo con su colega durante la ceremonia de premiación y reveló que la empresaria estaba angustiada por la disputa por la custodia de sus hijas que inició Mauro Icardi en Turquía.

La conductora de Los profesionales en Canal 9 relató que una vez terminada la premiación, cuando se estaban sacando fotos sobre un fondo con el logo de los premios la presentadora de MasterChef Celebrity se largó a llorar enfrente de sus hijas cuando Flor le preguntó si estaba bien.

"Me dice 'no, es por lo que me pasó hoy, estoy cansada, no soporto lo que me hace este hijo de puta', así me dice. Le digo '¿quién?'. Me dice 'Mauro, acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas', las hijas estaban ahí, ella llorando y nos movimos a un costado", detalló Flor de la V.

Embed - Los Profesionales con Flor on Instagram: "#LosProfesionalesConFlor | Wanda Nara, en el centro de la polémica La conductora fue una de las grandes ganadoras de la noche en los #MartínFierro, pero su premio como “Mejor conductora” desató fuertes críticas y comentarios entre colegas. En medio de la controversia, Wanda también atraviesa un delicado momento personal por la tensión constante con Mauro Icardi De lunes a viernes a las 15:00 Por #ElNueve y en elnueve.com.ar" View this post on Instagram

La modelo continuó: "'Yo no doy más, te juro que no doy más', me dijo. La vi tan angustiada, le di un abrazo en ese momento. Ella no me conoce tanto como para... la sentí vulnerable, cansada. Me decía esto 'yo lo único que hago es trabajar, no le jodo la vida a nadie, te podré gustar o no, pero no me meto con nadie. La verdad esto me parece un montón, yo ya no doy más'".

La actriz pensó que Wanda se sentía mal por el rechazo que generó que se haya llevado la estatuilla de Mejor conducción femenina en detrimento de Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Flor le agradeció que "haya abierto su corazón" con ella y lamentó: "En una de las noches más importantes de ella, donde gana el premio que todas quieren... por eso me decía 'yo no me quiero pelear con nadie'".