La suma millonaria que habría pagado Eduardo Fort tras perder un juicio con su expareja

El empresario está involucrado en una polémica con Karina Antoniali, tras haberse filtrado el monto millonario que tuvo que pagar luego de que la justicia falle a favor de ella en el conflicto por la cuota alimentaria de los hijos que tienen en común.

La mala relación entre Eduardo Fort y su expareja, Marina Antoniali, parece no tener fin. De hecho, todo habría empeorado desde que se hizo pública la relación del empresario chocolatero con Rocío Marengo: denuncias judiciales, fuertes cruces y hasta escraches en redes sociales forman parte de un conflicto que sigue escalando.

Según contó Marina Calabró en Lape Club Social, programa que comparte con Sergio Lapegue fue que el empresario pagó alrededor de u$s 1.200.000 en concepto de retroactivo, punitorio, estilo de vida, entre otros puntos contemplados en la resolución judicial.

Esta información comenzó a circular entre los periodistas luego de que el fallo resultara favorable para Antonialli en la disputa judicial que mantienen desde hace años por la manutención y por el estilo de vida de sus hijos, que ella busca preservar pese a la separación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2057486223594119385&partner=&hide_thread=false LA COLOSAL CIFRA QUE EDUARDO FORT HABRÍA PAGADO POR EL FALLO JUDICIAL EN SU CONTRA#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/oQfWvQILRj — América TV (@AmericaTV) May 21, 2026

El enojo de Roció Marengo y una grave acusación

No está de más recordar que, hace unos días, Marengo explotó al aire en Intrusos contra Antoniali y Elba Marcovecchio, luego de recibir una carta documento por parte de la ex de su pareja y lanzó durísimas acusaciones.

Todo comenzó cuando Rocío, en Sálvese Quien Pueda, deslizó una frase polémica “Entiendo que hay acuerdos de abogados y estafas que a veces la Justicia mira para un costado”. Tras este dicho, la abogada le envió una carta document a la conductora pidiéndole que se retracte en menos de 48 horas por haberla tratado de estafadora.

Enseguida, la producción de Intrusos se contactó con Marengo quien le dio rienda suelta a su carácter: “no me interesa el tema, es un tema de Eduardo. Sé que no se sabe cómo fue este caso. Del otro lado se contaba una versión y Edu nunca contó su versión y nunca le dejó de pagar nada a sus hijos”, respondió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eeemiliano/status/2055341709580529795&partner=&hide_thread=false HARTA: Rocio Marengo disparó con todo contra la ex de Eduardo Fort.

La acusó de manejar borracha, que sus hijos le quieren mandar carta documento, ser amante de un seguridad de Fort y hacer a su marido mantener a uno de sus amantes. #Intrusos pic.twitter.com/sQSlYQzJxB — emi (@eeemiliano) May 15, 2026

Luego, no dudó en defender al padre de su hijo diciendo que era un excelente padre: “es el día de hoy que él sigue pagando todo, a la nena más grande que está casada la mantiene y le paga todo a los dos más chicos que terminaron el colegio. Tienen tarjeta y compran lo que se les canta”, aseguró furiosa.

En este contexto, apuntó contra Antoniali: “me banqué barbaridades que dijo la ex para cuidar mi relación con los chicos, pero ahora que están grandes, vayan a preguntarles cómo es el padre y cómo es la madre”, luego agregó que los hijos prefieren, y viven, hace años con su padre y la acuso a ella de no informarle a la justicia: “El nene eligió vivir con el padre hace muchos años, y la madre no fue de buena fe a decirle a la jueza que no le paguen más por el niño varón. Pidió hasta el último centavo”, afirmó.

Lejos de terminar ahí, también insinuó que fue hostigada tras anunciar su embarazo con Eduardo y que Karina habría manejado alcoholizada: “Los menores de edad, borracha al volante, no se hace señora. Se mezcla todo, pero la verdad no se sabe, por eso duele. Por algo los hijos le quieren mandar Carta Documento a la madre. Averigüen si tienen ganas de hablar”.

Apesar del buen momento que pasa Marengo transitando su primer, y buscado, embarazo este parece ser un episodio amargo en su vida.