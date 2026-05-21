21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

GP de Canadá de la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

La máxima categoría del automovilismo llega a Montreal con un cronograma especial y con varias opciones para seguir cada detalle del piloto pilarense.

Por
El piloto argentino buscará continuar con su buen andar.

El piloto argentino buscará continuar con su buen andar.

La Formula 1 se traslada a Montreal para disputar la quinta fecha de la temporada 2026. Tras un destacado desempeño en Miami, en el cual quedó en el séptimo puesto, Franco Colapinto llega con altas expectativas para afrontar este icónico trazado junto a la escudería Alpine. Al tratarse de un fin de semana especial, los fanáticos deberán estar atentos a una agenda que concentrará muchísima acción desde el primer momento.

Para Schumacher, tanto el español como Hamilton ya construyeron carreras extraordinarias y ahora deberían abrir paso a los pilotos que llegan desde la Fórmula 2 y otras categorías formativas
Te puede interesar:

Es una leyenda de la Fórmula 1 pero pidió el retiro de Lewis Hamilton y Fernando Alonso y encendió la polémica: quién es

franco colapinto

La acción en Canadá se pondrá en marcha este viernes 22 de mayo, extendiéndose a lo largo de todo el fin de semana hasta el domingo 24. El primer día contará con una única practica libre y, posteriormente, se disputará la qualy que ordenará la grilla de la carrera sprint. Durante el sábado tendrá lugar la carrera corta, que entregará puntos a los primeros 8 pilotos y, una vez finalizada, los integrantes de la parrilla buscarán sus mejores tiempos en la clasificación de cara al Gran Premio del domingo.

Días y horarios del GP de Canadá 2026 de la Fórmula 1

La actividad dará inicio el viernes 22 de mayo con la única tanda de prácticas libres a las 13.30 horas de Argentina, mientras que la clasificación para la carrera sprint se disputará ese mismo día a partir de las 17.30 horas.

El sábado 23 de mayo continuará con la largada de la carrera sprint, pautada para las 13 horas, una instancia fundamental para los equipos que buscan sumar puntos en ambas tablas del torneo. Más tarde, a las 17 horas, los autos volverán a salir a buscar sus mejores registros en la clasificación principal que definirá las posiciones de largada de cara al domingo.

autos fórmula 1

Finalmente, el evento culminará el domingo 24 de mayo con la gran carrera del campeonato, programada para las 17:00 horas de nuestro país. Los pilotos deberán completar las 70 vueltas a un trazado sumamente rápido y estrecho de 4.361 kilómetros de extensión. El diseño de la pista, suele asegurar sobrepasos constantes y carreras totalmente abiertas.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Canadá de la F1

En televisión por cable, la señal de Fox Sports transmitirá en vivo cada una de las pruebas del fin de semana, permitiendo acompañar los avances del corredor argentino que lleva el número 43 del equipo Alpine, desde los entrenamientos libres hasta el evento principal.

También el servicio de streaming, Disney+ Premium contará con la emisión en directo de toda la actividad en el mítico trazado canadiense. Esta opción es ideal para quienes prefieren sintonizar el evento a través de dispositivos móviles, computadoras o smarts TV.

Por otro lado, la opción para los más fanáticos es F1 TV, la aplicación oficial de la categoría. Esta plataforma permite seguir la carrera sin cortes y ver los tiempos de cada vuelta al instante. Además otorga acceso exclusivo a las cámaras onboard de todos los pilotos. De este modo, los espectadores tendrán la chance de subirse virtualmente al asiento del joven de Pilar durante todo el Gran Premio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El australiano se destacó en Red Bull.

Este famoso piloto de Fórmula 1 se retiró sorpresivamente pero ahora avisó que puede volver en cualquier momento

Franco Colapinto no será de la partida en la próxima prueba de Alpine.

Desconcierto: Alpine excluyó a Franco Colapinto de una prueba clave pese a su gran rendimiento

Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Juega el Mundial 2026 y es famoso por sus hermosas playas.

Candidato en el Mundial 2026: así son las extensas costas que tiene Portugal

Brilló como jugador y ahora lo hace como empresario ¿Quién es?

Pasó por grandes clubes de Europa y se convirtió en el primer futbolista multimillonario del Reino Unido: quién es

Rating Cero

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

La convivencia ya está presentando tensiones. 

Escándalo en Gran Hermano: los nuevos ingresaron a la casa y liquidaron a sus compañeros por un motivo asqueroso

Se definieron los reingresos en La casa más famosa

Denuncia contra la producción de Gran Hermano: una ex participante se siente "humillada" por no entrar en el repechaje

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.

Polémica por los Martín Fierro: reconocido conductor habló de irregularidades por el premio a Wanda Nara

El músico se refirió a los hechos en un posteo en sus redes sociales.

La desafiante frase de Fito Páez luego de recibir silbidos en el Movistar Arena

últimas noticias

Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Hace 12 minutos
Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Hace 18 minutos
La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Hace 25 minutos
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Hace 37 minutos
Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

Hace 59 minutos