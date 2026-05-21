GP de Canadá de la Fórmula 1: días, horarios y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

La máxima categoría del automovilismo llega a Montreal con un cronograma especial y con varias opciones para seguir cada detalle del piloto pilarense.

La Formula 1 se traslada a Montreal para disputar la quinta fecha de la temporada 2026 . Tras un destacado desempeño en Miami , en el cual quedó en el séptimo puesto, Franco Colapinto llega con altas expectativas para afrontar este icónico trazado junto a la escudería Alpine . Al tratarse de un fin de semana especial, los fanáticos deberán estar atentos a una agenda que concentrará muchísima acción desde el primer momento.

Es una leyenda de la Fórmula 1 pero pidió el retiro de Lewis Hamilton y Fernando Alonso y encendió la polémica: quién es

La acción en Canadá se pondrá en marcha este viernes 22 de mayo , extendiéndose a lo largo de todo el fin de semana hasta el domingo 24 . El primer día contará con una única practica libre y, posteriormente, se disputará la qualy que ordenará la grilla de la carrera sprint . Durante el sábado tendrá lugar la carrera corta, que entregará puntos a los primeros 8 pilotos y, una vez finalizada, los integrantes de la parrilla buscarán sus mejores tiempos en la clasificación de cara al Gran Premio del domingo.

La actividad dará inicio el viernes 22 de mayo con la única tanda de prácticas libres a las 13.30 horas de Argentina , mientras que la clasificación para la carrera sprint se disputará ese mismo día a partir de las 17.30 horas .

El sábado 23 de mayo continuará con la largada de la carrera sprint, pautada para las 13 horas, una instancia fundamental para los equipos que buscan sumar puntos en ambas tablas del torneo. Más tarde, a las 17 horas, los autos volverán a salir a buscar sus mejores registros en la clasificación principal que definirá las posiciones de largada de cara al domingo.

autos fórmula 1

Finalmente, el evento culminará el domingo 24 de mayo con la gran carrera del campeonato, programada para las 17:00 horas de nuestro país. Los pilotos deberán completar las 70 vueltas a un trazado sumamente rápido y estrecho de 4.361 kilómetros de extensión. El diseño de la pista, suele asegurar sobrepasos constantes y carreras totalmente abiertas.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Canadá de la F1

En televisión por cable, la señal de Fox Sports transmitirá en vivo cada una de las pruebas del fin de semana, permitiendo acompañar los avances del corredor argentino que lleva el número 43 del equipo Alpine, desde los entrenamientos libres hasta el evento principal.

También el servicio de streaming, Disney+ Premium contará con la emisión en directo de toda la actividad en el mítico trazado canadiense. Esta opción es ideal para quienes prefieren sintonizar el evento a través de dispositivos móviles, computadoras o smarts TV.

Por otro lado, la opción para los más fanáticos es F1 TV, la aplicación oficial de la categoría. Esta plataforma permite seguir la carrera sin cortes y ver los tiempos de cada vuelta al instante. Además otorga acceso exclusivo a las cámaras onboard de todos los pilotos. De este modo, los espectadores tendrán la chance de subirse virtualmente al asiento del joven de Pilar durante todo el Gran Premio.