Marcela Pagano denunció al diputado Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito, tras recibir uno de los créditos del Banco Nación

La diputada hizo la demanda basándose en que el legislador no cuenta con el capital declarado suficiente como para abonar el 20% de adelanto del crédito que le otorgó el BNA en julio de 2025. En el sector privado era docente y alquilaba.

La diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano , denunció al diputado y excompañero de La Libertad Avanza Santiago Santurio por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, porque los datos financieros disponibles del libertario no explicarían cómo consiguió que el Banco Nación le aprobara el crédito hipotecario que sacó en julio de 2025 para construir "una casa con quincho en un barrio cerrado de Bella Vista". "Los números no cierran", advirtió la legisladora en un comunicado.

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También lo acusó de omisión maliciosa de datos en declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo.

Pagano basó la demanda en "omisiones, inconsistencias e incongruencias patrimoniales" que reveló un estudio comparado de las declaraciones juradas que presentó Santurio y sus datos en la Central de Deudores del Banco Central y ARCA.

También señaló que la Oficina Anticorrupción cuenta con solo tres declaraciones juradas del legislador correspondientes a 2023 y 2024 y todas fueron presentadas con "entre ocho (8) y veinte (20) meses respecto del plazo legal, y todas ellas en un lapso comprimido —entre octubre de 2025 y abril de 2026—".

Pagano advirtió que la esposa del diputado, María Celina Aguilar, no tiene actividad económica registrada en ARCA , pero promociona su trabajo artístico a diario en Instagram, con exportaciones de obras incluidas, y participó de la compra de un vehículo en 2024, según declaró el propio Santurio. Por lo que se infiere que la actividad económica de Aguilar no está declarada.

Así como el diputado excluyó de sus declaraciones juradas el "Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros" creado hace 14 años.

Qué pasó con los créditos hipotecarios del Banco Nación y cuál fue la respuesta del Gobierno

Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación.

La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.

El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/agustin_pistone/status/2042369504274157934?s=20&partner=&hide_thread=false FELIPE NÚÑEZ Y FEDE FURIASE SOBRE EL CRÉDITO HIPOTECARIO EN ARGENTINA@Felii_N: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral. Fuimos como cualquier hijo de vecino que es apto crédito a sacar un crédito hipotecario a la misma tasa y plazo que puede sacar cualquiera que sea apto… pic.twitter.com/LKGS3coDog — Agustin Pistone (@agustin_pistone) April 9, 2026

Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldo estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la adjudicación de préstamos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de su gabinete. "No hay nada ilegal y mucho menos inmoral", sentenció en una entrevista televisiva para desestimar cualquier sospecha sobre el origen de los fondos para sus colaboradores.

Embed - C5N on Instagram: " CAPUTO SOBRE LOS POLÉMICOS CRÉDITOS: "ES LA MAYOR JUSTICIA SOCIAL" El ministro de Economía desestimó la polémica por las operaciones, de hasta u$s350.000 y reveló que él mismo motivó a su entorno a solicitar el dinero. "Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social", argumentó." View this post on Instagram

El funcionario sostuvo que la solicitud de este beneficio "es algo absolutamente lógico y normal", ya que los empleados públicos perciben su sueldo a través de la entidad financiera estatal. "Es totalmente legal y moral, es justo que lo pueda hacer", agregó sobre la decisión de su equipo.

En tanto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desplazó de la jefatura de Gabinete de su cartera a Leandro Massaccesi, luego de que apareciera vinculado en la extensa lista de funcionarios nacionales y legisladores que sacaron un préstamo hipotecario en el Banco Nación, en este caso por un monto de casi $420 millones. Fue la propia ministra quien le pidió la renuncia a Massaccesi, según informó el diario Clarín.