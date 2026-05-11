Mundial 2026: quiénes son los campeones de Qatar 2022 que se quedaron afuera de la prelista de Scaloni

La Selección será la defensora del título en Estados Unidos, México y Canadá, pero, entre los 55 jugadores que eligió el entrenador, habrá seis futbolistas que no tendrán la chance de buscar el bicampeonato.

Franco Armani y Ángel Di María no estarán ya que tras el Mundial 2022 habían anunciado su retiro de la Albiceleste

Lionel Scaloni presentó la prelista de los 55 jugadores que podrían representar a la Selección argentina en el Mundial 2026 que se disputará del 22 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, pero entre ellos, llamó la atención por las ausencias de 6 campeones del mundo en Qatar 2022 .

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Cada selección deberá contar con hasta 26 futbolistas para disputar el campeonato mundial, pero entre los ya preelegidos, el entrenador hizo un fuerte corte de los que obtuvieron la tercera estrella y que ya no podrán estar en la historia en caso de obtener la cuarta.

Las ausencias que son sabidas son las de Franco Armani, quien fue convocado por última vez para la Selección argentina hace casi dos años, pero que ya había anticipado que no iba a continuar vistiendo la Albiceleste, al igual que Ángel Di María, quien había anticipado que iba a dar un paso al costado.

Otro de los nombres que no estarán es Juan Foyth, producto de la lesión que sufrió en enero, la rotura del tendón de Aquiles izquierdo, y no podrá decir presente en la cita mundialista, al igual que había pasado con Giovani Lo Celso en el último campeonato mundialista.

En la mitad de la cancha, además del Fideo, está Alejandro “Papu” Gómez, quien no volvió a ser convocado luego de la conquista en el Mundial de Qatar 2022.

Papu Gómez - Juan Foyth

En la delantera, el nacido en Pujato sorprendió con la no convocatoria del jugador de Roma, Paulo Dybala, que no consigue continuidad en Italia por culpa de las lesiones, y Ángel Correa, que con solo 31 años abandonó Atlético de Madrid para irse a la liga mexicana y salió del radar de la Albiceleste.

Paulo Dybala - Angel Correa

Prelista para el Mundial 2026: quiénes son los convocados del fútbol local

Lionel Scaloni dio a conocer la prelista de convocados que pelearán un lugar para estar el Mundial 2026: entre los 55 futbolistas, 12 juegan actualmente en el fútbol argentino.

Entre los convocados, Scaloni sorprendió con nombres de jugadores que nunca tuvieron participación o con apenas una citación en partidos amistosos o de Eliminatorias. Pero también están los campeones del mundo que volvieron a estar entre los considerados: en esa línea, solo River, Boca y Racing serán los equipos con citaciones para el Mundial.