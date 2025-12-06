Mundial 2026: el fixture completo de los 104 partidos con días y horarios

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo del Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Luego del sorteo, donde se confirmó que la Selección argentina encabezará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, se revelaron las sedes y estadios para los 104 partidos.
En lo que respecta a la Albiceleste, el fixture para la fase inicial quedó confirmado de la siguiente manera: enfrentará a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 28 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.
Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.
El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)
Fase de Grupos
Jueves, 11 de junio de 2026
16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 12 de junio de 2026
16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium
22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio de 2026
19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio de 2026
14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium
20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium
17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium
23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes, 15 de junio de 2026
13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium
22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium
Martes, 16 de junio de 2026
16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium
22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio de 2026
17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium
14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium
23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves, 18 de junio de 2026
13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium
19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes, 19 de junio de 2026
22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio de 2026
17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium
01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
Domingo, 21 de junio de 2026
13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium
19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes, 22 de junio de 2026
18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium
14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio de 2026
17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles, 24 de junio de 2026
19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium
19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium
22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves, 25 de junio de 2026
17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium
17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium
20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium
20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium
23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium
23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio de 2026
16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium
16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium
00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium
00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver
21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium
21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara
Sábado, 27 de junio de 2026
18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium
23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium
20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium
Fase de Eliminación
Domingo, 28 de junio de 2026
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – 17:00 – Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio de 2026
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – 17:00 – Boston Stadium
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – 18:00 – Estadio Monterrey
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – 20:00 – Houston Stadium
Martes, 30 de junio de 2026
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – 18:00 – New York New Jersey Stadium
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – 21:00 – Dallas Stadium
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – 22:00 – Estadio Ciudad de México
Miércoles, 1 de julio de 2026
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – 17:00 – Atlanta Stadium
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – 18:00 – San Francisco Bay Area Stadium
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – 23:00 – Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio de 2026
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – 17:00 – Toronto Stadium
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – 20:00 – Los Angeles Stadium
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – 23:00 – BC Place Vancouver
Viernes, 3 de julio de 2026
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – 18:00 – Miami Stadium
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – 20:00 – Kansas City Stadium
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – 23:00 – Dallas Stadium
Octavos de Final
Sábado, 4 de julio de 2026
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – 17:00 – Philadelphia Stadium
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – 20:00 – Houston Stadium
Domingo, 5 de julio de 2026
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – 17:00 – New York New Jersey Stadium
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – 18:00 – Estadio Azteca Ciudad de México
Lunes, 6 de julio de 2026
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – 18:00 – Dallas Stadium
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – 23:00 – Seattle Stadium
Martes, 7 de julio de 2026
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – 18:00 – Atlanta Stadium
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – 23:00 – BC Place Vancouver
Cuartos de Final
Jueves, 9 de julio de 2026
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – 18:00 – Boston Stadium
Viernes, 10 de julio de 2026
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – 20:00 – Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio de 2026
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – 18:00 – Miami Stadium
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – 21:00 – Kansas City Stadium
Semifinales
Martes, 14 de julio de 2026
Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – 16:00 – Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio de 2026
Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – 16:00 – Atlanta Stadium
Partido por el Tercer Puesto
Sábado, 18 de julio de 2026
Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – 18:00 – Miami Stadium
Final del Mundial 2026
Domingo, 19 de julio de 2026
Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 – 16:00 – Nueva York Nueva Jersey Stadium