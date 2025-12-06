Mundial 2026: el fixture completo de los 104 partidos con días y horarios Luego del sorteo, la FIFA confirmó este sábado el calendario final con las sedes y estadios. La Selección argentina debutará el martes 16 de junio a las 22 en Kansas. Todos los detalles. Por + Seguir en







La FIFA confirmó el fixture del Mundial 2026.

La FIFA dio a conocer este sábado el calendario completo del Mundial 2026 que se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. Luego del sorteo, donde se confirmó que la Selección argentina encabezará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, se revelaron las sedes y estadios para los 104 partidos.

En lo que respecta a la Albiceleste, el fixture para la fase inicial quedó confirmado de la siguiente manera: enfrentará a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 28 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

dallas estadio El estadio de Dallas albergará uno de los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026. El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina) Fase de Grupos Jueves, 11 de junio de 2026

16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México 23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara Viernes, 12 de junio de 2026