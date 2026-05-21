21 de mayo de 2026 Inicio
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Impacto en Boca: un giro drástico de última hora podría cambiar el futuro de Paulo Dybala

Mientras el Xeneize sueña con fichar a a "La Joya", Roma tomó una decisión sobre el contrato del futbolista, en medio de intereses de otros clubes que compiten en Europa.

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Paulo Dybala

Paulo Dybala, a punto de decidir su continuidad: entre seguir en Europa o volver al país.

La novela de Paulo Dybala acaba de entrar en un capítulo decisivo y en Boca siguen cada movimiento con máxima atención. Este jueves surgió una información de último momento desde Italia que podría modificar completamente el panorama que ilusionaba al mundo xeneize: la Roma aceleró formalmente las negociaciones para renovar el contrato del campeón del mundo.

El episodio por el que fue condenado ocurrió en la madrugada del 27 de enero de 2020.
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La dirigencia italiana ya presentó una propuesta concreta para extender el vínculo de la “Joya”, cuyo contrato finaliza el próximo 30 de junio. La noticia cayó como un verdadero impacto en Boca, donde el sueño de verlo junto a Leandro Paredes empezaba a tomar fuerza.

El dato más importante de las últimas horas tiene que ver con el aspecto económico. La Roma pretende que Dybala continúe dentro del nuevo proyecto deportivo, pero bajo una importante reducción salarial. De acuerdo con la información publicada por medios italianos, el delantero pasaría de percibir cerca de 8 millones de euros anuales a un contrato cercano a los 2,5 millones más bonos por rendimiento. Esa diferencia económica se convirtió en el principal punto de conflicto y mantiene estancadas las conversaciones entre ambas partes.

Mientras tanto, en Boca observan el escenario con cautela y expectativa. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme todavía no realizó una oferta oficial, aunque el interés existe desde hace tiempo. En el club entienden que la situación contractual del cordobés puede abrir una oportunidad histórica para el fútbol argentino. Además, la posibilidad de volver a compartir equipo con Paredes aparece como un elemento clave para seducir al atacante surgido de Instituto. El objetivo es potenciar un proyecto deportivo ambicioso para la Copa Libertadores.

leandro paredes paulo dybala
La relación de Paulo Dybala con Leandro Paredes hace ilusionar al Xeneize con la posible llegada de

La relación de Paulo Dybala con Leandro Paredes hace ilusionar al Xeneize con la posible llegada de "La Joya".

Sin embargo, la clasificación de la Roma a la próxima Champions League podría transformarse en un factor decisivo para la continuidad del futbolista en Europa. Desde Italia aseguran que el nuevo entrenador, Gian Piero Gasperini, considera fundamental mantener a Dybala dentro del plantel y ya dejó una frase que generó repercusión inmediata: “Cuando ambas partes tienen voluntad, se puede encontrar una solución”. La postura del DT demuestra que el club italiano todavía no se resigna a perder a una de sus máximas figuras.

A todo esto se suma el contexto físico del jugador. Durante la temporada, Dybala sufrió varias lesiones musculares que limitaron su continuidad y generaron dudas sobre su futuro inmediato. Pese a eso, cada vez que regresó al campo mostró toda su jerarquía y siguió siendo determinante en partidos importantes; sin embargo, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dejó de convocarlo y no lo llevará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Paulo Dybala también suena fuerte en la Premier League

Cuando Boca empezaba a entusiasmarse con la posibilidad concreta de repatriar a Paulo Dybala, apareció un nuevo competidor que amenaza con cambiarlo todo: la Premier League. Según revelaron medios europeos, un club inglés ya se encuentra siguiendo muy de cerca la situación contractual del delantero argentino y analiza avanzar en las próximas semanas. Aunque todavía no trascendió oficialmente el nombre de la institución interesada, el simple interés desde Inglaterra modifica completamente el escenario para Boca.

La situación tomó fuerza después de las declaraciones del propio Dybala tras el clásico frente a la Lazio. Al ser consultado por su continuidad, el cordobés dejó una frase que sacudió al mercado europeo: “Será mi último partido porque así lo dice el contrato”.

paulo dybala roma
Paulo Dybala es un futbolista que interesa en otros clubes que compiten en certámenes de Europa.

Paulo Dybala es un futbolista que interesa en otros clubes que compiten en certámenes de Europa.

Sus palabras fueron interpretadas como una clara señal de despedida y rápidamente activaron movimientos en distintas ligas del continente. En Inglaterra entienden que el atacante todavía tiene condiciones para competir al máximo nivel y ven una oportunidad ideal para incorporarlo como agente libre.

Pero el principal problema para Boca es el poder económico de la Premier League. Los clubes ingleses manejan presupuestos imposibles de igualar para el fútbol sudamericano y podrían ofrecerle a Dybala un contrato muy superior al que recibiría en Argentina. Además, la posibilidad de disputar la liga más competitiva del mundo aparece como un desafío deportivo muy atractivo para el campeón del mundo, que todavía siente que puede mantenerse en la elite europea.

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